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Бурятстат заявил о выросшей до 48 тысяч средней зарплате

Бурятстат заявил о выросшей до 48 тысяч средней зарплате
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Больше всего в Бурятии зарабатывают в сфере добычи полезных ископаемых

Бурятстат представил обновлённые сведения о начисленной заработной плате в республике за январь-апрель 2022 года. По информации органа статистики, средняя зарплата перевалила за 48 тысяч рублей.

- Среднемесячная заработная плата работников в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, включая средние предприятия, микро и малые предприятия (с учетом дорасчёта), по предварительной оценке, составила 48 216 рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 14,3 %, - говорится в сообщении Бурятстата.

Наиболее высокий размер заработной платы (90,4 тысяч рублей) отмечен у работников, занятых в сфере добычи полезных ископаемых. Этот показатель превышает среднереспубликанский в 1,9 раза.

Наиболее низкая оплата труда по сравнению со среднереспубликанским значением зафиксирована у работников, занятых в сфере гостиниц и предприятий общественного питания (на 43,9 %), деятельности по операциям с недвижимым имуществом (на 33,9 %).

- Реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в апреле 2022 года соответствовала 97,6 % к уровню марта 2022 года и 96,2 % к уровню апреля 2021 года. Реальная заработная плата в январе-апреле 2022 года соответствовала 98,9 % к январю-апрелю 2021 года, - отметили в Бурятстате.

Среднесписочная численность работников по полному кругу предприятий и организаций республики составила 205,5 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом число работников сократилось на 2,1 %.

В общей численности работников организаций значительную долю составляют работники сферы образования (17,2 %), здравоохранения и социальных услуг (13,9 %), государственного управления и обеспечения военной безопасности; социального обеспечения (13,6 %).



заработная плата

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