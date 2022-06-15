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В Бурятии активность соискателей выросла на 34%

В Бурятии активность соискателей выросла на 34%
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
При этом количество резюме от молодых специалистов выросло на 137%

В мае более 12,8 тысяч жителей Бурятии искали работу – это на 34% больше, чем в аналогичный период 2021-го. Таковы данные службы исследований hh.ru. Аналитики выяснили, специалисты каких профсфер активнее всего искали работу за последний месяц и на какие зарплаты претендуют.

В прошлом месяце более 12,8 тысяч соискателей из Бурятии искали работу. По сравнению с маем 2021 года самую высокую активность проявили специалисты сферы «Инсталляция и сервис», где прирост резюме составил 450%. На втором месте оказались молодые специалисты. Здесь количество резюме за год выросло более чем в два раза (+137%). Третьей по популярности у соискателей стали профсферы «Административный персонал» (+38%).

Значительно меньше резюме стали публиковать специалисты сферы «Госслужба и НКО» (-60%), «Добыча сырья» (-50%), «Банки» (-49%).


Среднее зарплатное ожидание соискателей Бурятии на 20% ниже, чем в целом по стране. При этом высокую заработную плату чаще всего ждут специалисты из сферы «Добыча сырья» (75,3 тысячи рублей), «Закупки» (57 тысяч рублей) и «Строительство» (56,7 тысяч рублей).

Наиболее скромные запросы у соискателей из сферы «Спортклубы и салоны красоты» (29 тысяч рублей), «Административный персонал» (36,9 тысяч рублей), а также «Маркетинг, реклама, PR» (37,4 тысяч рублей).



работа

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