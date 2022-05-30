В Бурятии назвали средний размер после её повышения
С 1 июня в России на 10% вырастут пенсии неработающим пенсионерам, прожиточный минимум и МРОТ.
В Бурятии увеличение пенсий коснётся более 209 тысяч неработающих пенсионеров, а также получателей пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца.
Для неработающих пенсионеров средний размер страховой пенсии составит 18 741 рубль. Ранее средняя сумма пенсии была на 1703 рублей меньше.
Средний размер пенсий неработающих пенсионеров по старости составит 19 835 рублей. Пенсионные выплаты увеличились на 1 800 рублей. Стоит отметить, что такую пенсию получают большинство пенсионеров республики.
Что касается государственных пенсий, в том числе социальных, средний размер выплат увеличили на 1200 рублей. С июня размер пенсии составит 13 192 рубля.
Выплаты будут произведены в соответствии с графиком. С 3 по 21 июня доставка будет производиться через «Почту России» для пенсионеров, которые получают пенсию на дому. Для тех, кто снимает пенсию через банки, доставку организуют 6, 14 и 21 июня.
- Индексация касается только неработающих пенсионеров. Размер повышения для каждого пенсионера будет рассматриваться индивидуально, исходя из его текущего размера пенсии. Правительство РФ воспользовались правом индексировать пенсии. В случае повышенной инфляции, в этом году будут проводить внеочередные индексации пенсий, - рассказал управляющий ОПФР по Бурятии Климентий Шомоев.
Это вторая индексация пенсии в этом году. Ранее страховые и социальные пенсии были увеличены на 8,6%. С января увеличили страховые пенсии, а с 1 апреля – социальные.
Более 200 тысячам жителей Бурятии повысят пенсии
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