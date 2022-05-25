 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 мая

24 мая

Популярное

Капитальный ремонт дорог в Бурятии подорожал до 15%

Капитальный ремонт дорог в Бурятии подорожал до 15%
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Госэкспертиза одобрила удорожание цены контракта по ремонту двух дорог

Госэкспертиза рассмотрела сметную документацию по удорожанию цены контракта двух объектов дорожного строительства в Бурятии. Это реконструкция автомобильной дороги Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино в Прибайкальском районе и капитальный ремонт автомобильной дороги Мухоршибирь-Бичура-Кяхта в Бичурском районе.

- С момента, когда правительство РФ своим постановлением (№ 1315) разрешило заказчикам менять условия заключенных контрактов из-за удорожания строительных ресурсов, в Госэкспертизу Бурятии поступили 14 заявлений о проведении повторной проверки достоверности определения сметной стоимости. По состоянию на 25 мая, все они рассмотрены и получили положительные заключения, - сообщили в пресс-службе инфраструктурного блока правительства республики.

Так, например, в Прибайкальском районе подлежит реконструкции участок дороги длиной 4 км (село Турунтаево), в Бичурском районе планируется к ремонту около 10 км трассы. Обе дороги имеют по две полосы движения, асфальтобетонное покрытие.

После пересчёта сметы автодороги в Прибайкальском районе стоимость работ по сравнению со вторым кварталом 2019 года может быть увеличена на 45 млн – до 338,5 млн рублей.

Стоимость работ по ремонту автодороги в Бичурском районе по сравнению с четвёртым кварталом 2019 года может быть увеличена на 44,4 млн – до 419,6 млн рублей.

Финансирует ремонтные работы республиканский бюджет.

- Удорожание цены контракта возможно в пределах лимитов бюджетных обязательств и не должно приводить к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 %. Если откорректированная цена контракта не превышает 100 млн рублей, то заказчик имеет право самостоятельно проверить расчётные обоснования, - пояснили специалисты.

Как сообщал «Байкал-Daily», ещё в начале марта глава Бурятии Алексей Цыденов заверил, что строительной сфере на фоне санкций будет оказана поддержка. Из-за роста цен на стройматериалы расходы подрядчиков выросли и возникли риски, что они не смогут справиться с работами. Однако госконтракты с ними разрывать не будут, заявил Цыденов, напротив, будут внесены соответствующие изменения в документацию. Таким образом строителям помогут довести все подрядные работы до конца и получить за них оплату.

Кстати, только сегодня стало известно, что стоимость строительства пансионата для престарелых граждан и инвалидов в Улан-Удэ увеличилась на 140 миллионов рублей. Причина роста – всё то же повышение цен на строительные материалы.



дороги дорожный ремонт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Капитальный ремонт дорог в Бурятии подорожал до 15%
Капитальный ремонт дорог в Бурятии подорожал до 15%
Экономика, 25.05.2022
Госэкспертиза одобрила удорожание цены контракта по ремонту двух дорог
Строительство пансионата для престарелых в Улан-Удэ подорожало из-за санкций
Строительство пансионата для престарелых в Улан-Удэ подорожало из-за санкций
Экономика, 25.05.2022
Строительство стало дороже сразу на 140 миллионов рублей
На строительство кафедрального собора в Улан-Удэ выделят 22 млн
На строительство кафедрального собора в Улан-Удэ выделят 22 млн
Экономика, 24.05.2022
Стройка, захватившая часть парка, тянется уже 11 лет  
В Бурятии выросла смертность
В Бурятии выросла смертность
Экономика, 24.05.2022
Смертность в Бурятии растёт, а рождаемость снижается
Представители более 200 компаний Монголии прибудут в Бурятию
Представители более 200 компаний Монголии прибудут в Бурятию
Экономика, 20.05.2022
В столице республики состоится международный форум «Россия – Монголия. Партнёрство в новой реальности»
В Бурятии провели электричество на Мамай
В Бурятии провели электричество на Мамай
Экономика, 19.05.2022
Ранее местная инфраструктура «питалась» от генератора
В Бурятии направят 50 млн на модернизацию промпредприятий
В Бурятии направят 50 млн на модернизацию промпредприятий
Экономика, 19.05.2022
Алексей Цыденов отметил, что экономика республики сохранила стабильность в условиях санкций
Проект строительства ТЭЦ-2 в Улан-Удэ подорожал
Проект строительства ТЭЦ-2 в Улан-Удэ подорожал
Экономика, 18.05.2022
Прежней суммы в 36 млрд рублей в нынешних реалиях недостаточно
На комплексные кадастровые работы в Бурятии выделили 19,5 млн
На комплексные кадастровые работы в Бурятии выделили 19,5 млн
Экономика, 17.05.2022
Комплексными кадастровыми работами будут охвачены девять районов республики Улан-Удэ
В Бурятии на Байкале планируют построить премиальный пляжный курорт
В Бурятии на Байкале планируют построить премиальный пляжный курорт
Экономика, 17.05.2022
В «Байкальской гавани» появились два новых резидента
В Бурятии более 100 компаний получили «антисанкционные» кредиты
В Бурятии более 100 компаний получили «антисанкционные» кредиты
Экономика, 17.05.2022
На штабе по экономике подвели промежуточные итоги антисанкционных мер поддержки бизнеса
Жители Бурятии стали активнее участвовать в долевом строительстве
Жители Бурятии стали активнее участвовать в долевом строительстве
Экономика, 17.05.2022
В управлении Росреестра рассказали об особенностях приёмки объекта долевого строительства в 2022 году
Бурятия не может выбраться из восьмой десятки рейтинга развития регионов
Бурятия не может выбраться из восьмой десятки рейтинга развития регионов
Экономика, 16.05.2022
За год в рейтинге социально-экономического положения регионов Бурятия поднялась на одну строчку
В Бурятии обеспечат чистой водой ещё 78 тысяч человек
В Бурятии обеспечат чистой водой ещё 78 тысяч человек
Экономика, 16.05.2022
На сегодняшний день качественной питьевой водой обеспечено 46% населения республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^