Капитальный ремонт дорог в Бурятии подорожал до 15%

Госэкспертиза одобрила удорожание цены контракта по ремонту двух дорог
Госэкспертиза рассмотрела сметную документацию по удорожанию цены контракта двух объектов дорожного строительства в Бурятии. Это реконструкция автомобильной дороги Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино в Прибайкальском районе и капитальный ремонт автомобильной дороги Мухоршибирь-Бичура-Кяхта в Бичурском районе.
- С момента, когда правительство РФ своим постановлением (№ 1315) разрешило заказчикам менять условия заключенных контрактов из-за удорожания строительных ресурсов, в Госэкспертизу Бурятии поступили 14 заявлений о проведении повторной проверки достоверности определения сметной стоимости. По состоянию на 25 мая, все они рассмотрены и получили положительные заключения, - сообщили в пресс-службе инфраструктурного блока правительства республики.
Так, например, в Прибайкальском районе подлежит реконструкции участок дороги длиной 4 км (село Турунтаево), в Бичурском районе планируется к ремонту около 10 км трассы. Обе дороги имеют по две полосы движения, асфальтобетонное покрытие.
После пересчёта сметы автодороги в Прибайкальском районе стоимость работ по сравнению со вторым кварталом 2019 года может быть увеличена на 45 млн – до 338,5 млн рублей.
Стоимость работ по ремонту автодороги в Бичурском районе по сравнению с четвёртым кварталом 2019 года может быть увеличена на 44,4 млн – до 419,6 млн рублей.
Финансирует ремонтные работы республиканский бюджет.
- Удорожание цены контракта возможно в пределах лимитов бюджетных обязательств и не должно приводить к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 %. Если откорректированная цена контракта не превышает 100 млн рублей, то заказчик имеет право самостоятельно проверить расчётные обоснования, - пояснили специалисты.
Как сообщал «Байкал-Daily», ещё в начале марта глава Бурятии Алексей Цыденов заверил, что строительной сфере на фоне санкций будет оказана поддержка. Из-за роста цен на стройматериалы расходы подрядчиков выросли и возникли риски, что они не смогут справиться с работами. Однако госконтракты с ними разрывать не будут, заявил Цыденов, напротив, будут внесены соответствующие изменения в документацию. Таким образом строителям помогут довести все подрядные работы до конца и получить за них оплату.
Кстати, только сегодня стало известно, что стоимость строительства пансионата для престарелых граждан и инвалидов в Улан-Удэ увеличилась на 140 миллионов рублей. Причина роста – всё то же повышение цен на строительные материалы.
Капитальный ремонт дорог в Бурятии подорожал до 15%
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экономика, 25.05.2022
Госэкспертиза одобрила удорожание цены контракта по ремонту двух дорог
Экономика, 25.05.2022
Строительство стало дороже сразу на 140 миллионов рублей
Экономика, 24.05.2022
Стройка, захватившая часть парка, тянется уже 11 лет
Экономика, 24.05.2022
Смертность в Бурятии растёт, а рождаемость снижается
Экономика, 20.05.2022
В столице республики состоится международный форум «Россия – Монголия. Партнёрство в новой реальности»
Экономика, 19.05.2022
Ранее местная инфраструктура «питалась» от генератора
Экономика, 19.05.2022
Алексей Цыденов отметил, что экономика республики сохранила стабильность в условиях санкций
Экономика, 18.05.2022
Прежней суммы в 36 млрд рублей в нынешних реалиях недостаточно
Экономика, 18.05.2022
В дело вмешалась прокуратура
Комплексными кадастровыми работами будут охвачены девять районов республики Улан-Удэ
В «Байкальской гавани» появились два новых резидента
На штабе по экономике подвели промежуточные итоги антисанкционных мер поддержки бизнеса
В управлении Росреестра рассказали об особенностях приёмки объекта долевого строительства в 2022 году
Экономика, 16.05.2022
За год в рейтинге социально-экономического положения регионов Бурятия поднялась на одну строчку
Экономика, 16.05.2022
На сегодняшний день качественной питьевой водой обеспечено 46% населения республики