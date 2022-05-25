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Строительство пансионата для престарелых в Улан-Удэ подорожало из-за санкций

Строительство пансионата для престарелых в Улан-Удэ подорожало из-за санкций
Экономика,  Фото:УКС правительства Бурятии
Строительство стало дороже сразу на 140 миллионов рублей

В Улан-Удэ стоимость строительства пансионата для престарелых граждан и инвалидов увеличилась на 140 миллионов рублей. Причина роста - повышение цен на строительные материалы.

Управление капитального строительства (УКС) правительства Бурятии произвело расчет по удорожанию стоимости. Документация, направленная в минтруд России, получила одобрение. Таким образом стоимость объекта сейчас составляет более 1,2 млрд. рублей, сообщили в пресс-службе УКС.


Пансионат для престарелых в Улан-Удэ строят в рамках национального проекта «Демография» федеральной программы «Старшее поколение». Работы начались в сентябре 2020 года. Изначально, согласно проектной документации стоимость строительства оценивалась чуть более в миллиард рублей, однако позже, после введенных санкций, цена контракта поэтапно увеличилась и в настоящее время составляет 1 224 млрд рублей.

- Это действительно серьёзная проблема, с которой сталкиваются многие подрядные организации. Все наши усилия направлены на то, чтобы помочь. В частности, по пансионату для престарелых граждан, мы обратились в федеральный центр, обосновали удорожание материалов и получили дополнительно 140 млн рублей из федерального бюджета,– рассказал заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.


Современная концепция пансионата предусматривает проживание в одно- и двухместных комнатах, в каждой из которых будут душевая и туалетная комнаты, балконы, расширенные дверные проемы для удобства тех, кто передвигается с помощью инвалидного кресла. Предусмотрены также широкие холлы, пешеходные дорожки для прогулок и спортивные площадки, а блоки буду разбиты на культурно-массовый, приемно-карантинный, жилой и пищеблоки.

- Сам объект состоит из 10 блоков, пяти административно-хозяйственных блоков и пяти жилых блоков. Пансионат рассчитан на проживание 150 человек, в том числе 24 лиц с ограниченными возможностями передвижения – рассказал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

Основные конструктивные элементы уже готовы, сейчас ведутся работы по внутренним инженерным сетям, наружным инженерным сетям, благоустройство и отделочные работы. Строительство идёт по графику, дата окончания 2023 год.

Общая площадь здания более 21 тысячи кв.м. Генеральный подрядчик ООО «Ремстрой».

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