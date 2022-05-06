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В Заиграевском районе Бурятии отремонтируют «очень плохую» дорогу

В Заиграевском районе Бурятии отремонтируют «очень плохую» дорогу
Экономика,  Фото:минтранс Бурятии
Зампред правительства Бурятии заявил, что ремонт надо закончить как можно быстрее

В Заиграевском районе Бурятии отремонтируют участок дороги Улан-Удэ-Романовка-Чита, который сейчас находится в плачевном состоянии. Зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников призвал завершить её ремонт раньше намеченного графика.

- В основном жалобы поступают на участок, который проходит через Эрхирик, там у нас пучинистые «слабые» участки. Ну и в целом - дорогу строили в 70-х годах поэтому она нуждается в ремонте, - отметил заместитель руководителя по производственным вопросам ГКУ «Бурятрегионавтодор» Юрий Воробьёв.



Капитальный ремонт десятикилометрового участка стартовал в 2021 году. Подрядчик обустроил объездные дороги, установил временные дорожные знаки. В этом году дорожники приступят к ремонту четырёх мостов через реки Грязнуха, Дабата, Тасархай и на 21 км автодороги.

- Дорога действительно в плохом состоянии, нужно принимать меры. Проектная документация откорректирована, подрядчик готов, к работам уже приступил, - отметил Евгений Луковников.

Он назвал нынешние сроки графика работ (с 2023 по 2024 гг включительно) «слишком длительными» и заявил, что «нужно их сокращать».

В целом, сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии, на участке планируется ремонт дорожного основания, укладка асфальтобетонного покрытия и установка освещения по участку, проходящему через село Эрхирик. На дороге также установят водопропускные гофрированные трубы, дорожные знаки, сигнальные столбики и нанесут разметку. 
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