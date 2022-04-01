Подрядчику дали время на устранение нарушений
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в соцсетях улан-удэнцы опубликовали видео разрушившихся бетонных ограждений саженцев клёна на площади Революции. При этом площадь была реконструирована совсем недавно, осенью 2021 года. Работы обошлись бюджету в 47,7 миллионов рублей.
На видео в Telegram-канале «Неравнодушный гражданин» запечатлено, что практически все ограждения крошатся и разрушаются. «Где-то больше, где-то меньше. Но в основном больше. Где-то практически вообще разрушено», - комментирует автор видео.
Сегодня стало известно, что сотрудники комитета городского хозяйства и представители подрядной организации выезжали на место.
- В ходе осмотра установлено, что данный случай является гарантийным. Подрядной организации уже предъявлены требования об устранении разрушений, - сообщил председатель комитета городского хозяйства Улан-Удэ Сергей Гашев.
Все объекты, возведённые на площади Революции, находятся на гарантии. Срок гарантии – пять лет. На сегодняшний день подрядная организация ООО «Байкалстрой-1» приступила к устранению нарушений.
- В рамках гарантийных обязательств мы предложили улучшение ограждения, оно будет металлическое. Имеющееся ограждение разрушилось из-за того, что бетон набрал влагу. Вместо бетонного кольца мы сделаем металлический обруч, - рассказал руководитель подрядной организации ООО «Байкалстрой-1» Евгений Дамдинов.
Подрядчику дан срок до 11 апреля, чтобы полностью устранить все выявленные нарушения.
В Улан-Удэ заменят раскрошившиеся ограждения на площади Революции
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На военную службу призовут 134 тысячи 500 человек
Это можно сделать вступив в народную дружину
В Курумканском районе достаточно сложный рельеф местности, что осложняет тушение
Несовершеннолетние теперь могут гулять на улице до 11 вечера
Еши Намжил лама поведал, к чему приведёт легкомысленное отношение к предписаниям Будды
Антибиотики предназначались для бесплатной выдачи детям
Зимняя рыбалка «Северный Байкал - 2022» пройдёт 2 апреля
В МВД стартует литературный конкурс
Курбинский лесхоз провёл день открытых дверей
Синоптики передают штормовое предупреждение
Мнения пользователей разделились
Это объём финансирования на выплаты детям от 3 до 7 лет
В Заиграевской школе прошла акция «Зарядка с чемпионом»
Изменён список мест, где можно не носить маски и где это всё-таки ещё надо делать
Байкал оказался главной туристической мечтой россиян