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В Улан-Удэ раскрошились новые сооружения на площади Революции

В Улан-Удэ раскрошились новые сооружения на площади Революции
Общество,  Фото:@neravnodyshnyi_grajdanin
С момента реконструкции не прошло и года

В Улан-Удэ активист из Telegram-канала «Неравнодушный гражданин» запечатлел на видео состояние площади Революции, которое оказалось не столь радужным.

Как сообщал «Байкал Daily», в середине сентября 2021 года завершилась полная реконструкция площади. Там появился первый в Бурятии сухой фонтан, амфитеатр и верёвочные качели. Установили14 новых плавных бионических клумб, часть из которых выполняют роль скамеек. Территория площади оказалась разделена на несколько зон, которые назвали тайга, тундра и горы – по типу высаженных насаждений. Были посажены 30 деревьев, множество кустарников.

Но на сегодняшнем видео запечатлены крошащиеся и разваливающие сооружения, где высажены деревья.

- Площадь Революции. Мы видим, как выглядят бетонные отштукатуренные поверхности. Не только штукатурный раствор тут разрушаешься, но и сам бетон, - рассказал мужчина.


Улан-удэнец показал каждую клумбу. На кадрах хорошо видно, что на практически на каждой есть те или иные разрушения.

- Где-то больше, где-то меньше. Но в основном больше. Где-то практически вообще разрушено, - комментирует своё видео горожанин.


В свою очередь, в мэрии сообщили, что комитет городского хозяйства уже начала проверку.

- Отметим, объект находится на гарантийном обслуживании у подрядной организации, осуществлявшей реконструкцию территории. Срок гарантии составляет пять лет, - уточнили в администрации города.

Кстати, работы по благоустройству площади Революции обошлись бюджету в 47,7 миллионов рублей.

Ранее на площади несколько раз ломались качели, в том числе по вине самих горожан. Обсуждался даже вопрос установки видеонаблюдения над качелями
площадь Революции

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