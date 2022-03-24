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В Бурятии частные подворья получат финансовую поддержку

В Бурятии частные подворья получат финансовую поддержку
Экономика,  Фото:Pexels
Аграрии получат небывалую поддержку от государства на развитие подсобных хозяйств

Личные подворья Бурятии через сельхозкооперацию могут воспользоваться значительными мерами господдержки.

Как сообщается в Telegram-канале минсельхоза Бурятии, сегодня для личных хозяйств, зарегистрированных как самозанятые, действует прямая финансовая поддержка в виде субсидий на развитие многолетних плодовых и ягодных насаждений и мясного скотоводства, овцеводства и козоводства. 

Также поддержка подсобных хозяйств возможна в виде финансовых выгод с помощью потребительской кооперации.

- В течение последних четырёх лет мы занимались развитием системы сельскохозяйственной кооперации в регионе. Базис этой системы – наши фермеры и личные подсобные хозяйства. Сегодня у нас 100 действующих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПок), по профилю деятельности это в основном перерабатывающие кооперативы. СПоКи закупают и перерабатывают мясо, молоко, предоставляют технику, появились кооперативы садоводов. Количество пайщиков превышает 3 тысяч человек, из которых 92% это граждане, ведущие ЛПХ, - рассказала замминистра по экономике минсельхоза Бурятии Аюна Цыренжапова.

Кроме того, в грантовом арсенале регионального минсельхоза есть конкурс отдельно для сельхозкоопераций. Размер финансирования составляет до 70 млн рублей. 

Средства можно направлять на приобретение, строительство и модернизацию производственных объектов, приобретение и монтаж оборудования, или специализированного транспорта. По его условиям, аграрии должны вложить собственные средства в размере 30% от проекта.

Сообщается, что в этом году появились изменения в порядках поддержки: овощи и картофель теперь включены в приоритетные направления, задолженность по налогам отслеживается на дату регистрации заявления, а заявляться можно по всей сельской агломерации региона, кроме города Улан-Удэ.

Действует также важный вид поддержки для членов СПоК – субсидии по возмещению затрат. В кооперативе фермеры и личные подсобные хозяйства могут совместно купить спецавтотранспорт, оборудование, сельхозтехнику, мобильные торговые объекты, автолавки. И получить компенсацию в размере 50% затрат, но не более 10 млн рублей.

Если же кооператив приобретает для своих членов сельхозживотных, например, молочных коров, специнвентарь, мини-теплицы, саженцы многолетних насаждений и так далее – они тоже получат возмещение в размере 50%, но не более 3 млн рублей.

Таким образом, фактически, для членов кооператива эти вложения в собственное хозяйство или имущество их СПоКа обойдутся в полцены.

Закуп сельхозпродукции у ЛПХ и фермеров компенсируется кооперативу в размере 15% ежеквартально, без ограничения суммы возмещения. На все эти цели в этом году в минсельхозе предусмотрели 31,6 млн рублей.

Помимо прочего, для инвестиционных или оборотных затрат, СПоКи могут пользоваться льготными займами Фонда сельхозкооперации, который предоставляет их по ставке 7% в размере до 5 млн рублей на срок до 5 лет. По итогам работы Фонда в 2018-2021 гг. было предоставлено 43 займа на 139 млн рублей.

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