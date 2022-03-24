Добыча золота в Бурятии растёт

Компания ООО «Зун-Холба», ведущая разработку «Зун-Холбинского месторождения», отчиталась о результатах работы за 2021 год
Сильные производственные и финансовые показатели традиционного лидера отрасли позволяют делать вывод о том, что производство золота в Бурятии растёт. Металлурги по-прежнему обеспечивают значительные поступления денег в бюджет республики от добычи полезных ископаемых, сообщается на сайте компании «Зун-Холба».
«Зун-Холбинское» месторождение (рудник «Холбинский»), расположенное в Окинском районе, является одним из крупнейших в Бурятии. В апреле 2021 года месторождение было передано под контроль новой управленческой команде и рудник в кратчайшие сроки вышел на новые производственные уровни по объёму добычи драгоценного металла.
- Рудник «Холбинский» менее года назад был приобретен у компании «Бурятзолото», - рассказывает генеральный директор ООО «Зун-Холба» Сергей Гармаев. - В тот момент он готовился к консервации, месторождение считалось неэффективным в виду низкого содержания золота в руде. Однако, у рудника есть перспектива. После реализации новой геологоразведочной программы, он способен вернуть себе звание лидера отрасли в Бурятии. Это станет возможным после вскрытия новых запасов глубоких горизонтов с высоким содержанием золота.
Для реализации поставленных целей компанией ООО «Зун-Холба» был приобретён парк современного подземного самоходного оборудования. Это 12 единиц техники на общую сумму около 700 млн. рублей. Восстановлена производственная инфраструктура подземного рудника и фабричного комплекса на месторождении, в том числе, восстановлен и подготовлен для эксплуатации вертикальный ствол «Главный». Буквально в кратчайшие сроки новой управленческой команде удалось сформировать высокопрофессиональный коллектив горняков и металлургов.
В результате по итогам работы за прошлый год производственные результаты компании «Зун-Холба» составили 10,7 тысяч унций золота (333 кг), что превосходит показатели 2020 года, когда было произведено 7,5 тысяч унций золота (235 кг). Таким образом, производство золота на руднике увеличилось на 42%.
Выручка предприятия составила 1,34 млрд. рублей, а поступления в бюджет Республики Бурятия в виде налогов от добычи полезных ископаемых – более 124 млн. рублей. На предприятии занято 460 человек. Средняя заработная плата составляет 94 тысячи рублей.
- Развитие золотодобычи в Республике Бурятия традиционно перспективно и рентабельно. Это одна из ключевых отраслей региона, - делится своими мыслями Сергей Гармаев. - В 2022 году мы планируем увеличить производство золота на «Зун-Холбе» до 600 килограмм, а далее до одной тонны!
По словам руководителя предприятия, более чем двукратное увеличение объёмов производства станет возможным благодаря реализации программы долгосрочного развития рудника.
Добыча золота в Бурятии растёт
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экономика, 24.03.2022
Металлурги по-прежнему обеспечивают значительные поступления денег в бюджет республики от добычи полезных ископаемых
«У нас на всех туристических направлениях с туалетами полнейшая проблема», - признали власти
Главной движущей силой Бурятии, её драйверами, объявляются сотни тысяч обычных людей, а не отдельные чиновники или бизнесмены
Власти республики призывают не устраивать ажиотаж с сахаром, мукой и крупами
«Мы в новых условиях теперь будем жить всегда», - прокомментировал Алексей Цыденов
Глава Бурятии поручил расширить рынки сбыта продукции местных фермеров
Уже сейчас автозапчасти подорожали до 200%
Алексей Цыденов дал поручение министру экономики
Самолёт будет летать один раз в неделю
Радостным известием поделился гендиректор аэропорта «Байкал»
«Строительный сезон будет не простой», - отметил зампред правительства Бурятии
Золотодобытчики отчитываются о рекордных показателях. Мировые цены на золото демонстрируют высокую динамику. На этом фоне отрасль золотодобычи Бурятии показывает сильные результаты работы
Галсан Дареев прокомментировал выступление президента на совещании по мерам социально-экономической поддержки регионам
Экономика, 21.03.2022
В республике прошла стратегическая сессия «Наука Бурятии: от регионального развития к лидерству»
Экономика, 21.03.2022
Работы обойдутся более чем в полмиллиарда рублей