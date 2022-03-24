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Добыча золота в Бурятии растёт Экономика, Металлурги по-прежнему обеспечивают значительные поступления денег в бюджет республики от добычи полезных ископаемых

Глава Бурятии представил антикризисный план Экономика, Главной движущей силой Бурятии, её драйверами, объявляются сотни тысяч обычных людей, а не отдельные чиновники или бизнесмены