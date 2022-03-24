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Добыча золота в Бурятии растёт

Добыча золота в Бурятии растёт
Экономика,  Фото:zun-kholba.ru
Компания ООО «Зун-Холба», ведущая разработку «Зун-Холбинского месторождения», отчиталась о результатах работы за 2021 год

Сильные производственные и финансовые показатели традиционного лидера отрасли позволяют делать вывод о том, что производство золота в Бурятии растёт. Металлурги по-прежнему обеспечивают значительные поступления денег в бюджет республики от добычи полезных ископаемых, сообщается на сайте компании «Зун-Холба».

«Зун-Холбинское» месторождение (рудник «Холбинский»), расположенное в Окинском районе, является одним из крупнейших в Бурятии. В апреле 2021 года месторождение было передано под контроль новой управленческой команде и рудник в кратчайшие сроки вышел на новые производственные уровни по объёму добычи драгоценного металла.

- Рудник «Холбинский» менее года назад был приобретен у компании «Бурятзолото», - рассказывает генеральный директор ООО «Зун-Холба» Сергей Гармаев. - В тот момент он готовился к консервации, месторождение считалось неэффективным в виду низкого содержания золота в руде. Однако, у рудника есть перспектива. После реализации новой геологоразведочной программы, он способен вернуть себе звание лидера отрасли в Бурятии. Это станет возможным после вскрытия новых запасов глубоких горизонтов с высоким содержанием золота.

Для реализации поставленных целей компанией ООО «Зун-Холба» был приобретён парк современного подземного самоходного оборудования. Это 12 единиц техники на общую сумму около 700 млн. рублей. Восстановлена производственная инфраструктура подземного рудника и фабричного комплекса на месторождении, в том числе, восстановлен и подготовлен для эксплуатации вертикальный ствол «Главный». Буквально в кратчайшие сроки новой управленческой команде удалось сформировать высокопрофессиональный коллектив горняков и металлургов.

В результате по итогам работы за прошлый год производственные результаты компании «Зун-Холба» составили 10,7 тысяч унций золота (333 кг), что превосходит показатели 2020 года, когда было произведено 7,5 тысяч унций золота (235 кг). Таким образом, производство золота на руднике увеличилось на 42%.

Выручка предприятия составила 1,34 млрд. рублей, а поступления в бюджет Республики Бурятия в виде налогов от добычи полезных ископаемых – более 124 млн. рублей. На предприятии занято 460 человек. Средняя заработная плата составляет 94 тысячи рублей.

- Развитие золотодобычи в Республике Бурятия традиционно перспективно и рентабельно. Это одна из ключевых отраслей региона, - делится своими мыслями Сергей Гармаев. - В 2022 году мы планируем увеличить производство золота на «Зун-Холбе» до 600 килограмм, а далее до одной тонны!

По словам руководителя предприятия, более чем двукратное увеличение объёмов производства станет возможным благодаря реализации программы долгосрочного развития рудника.
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