В Бурятии хлебопекам компенсируют затраты ради фиксации цен

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление, согласно которому предпринимателям будут компенсировать расходы на производство хлеба. Таким образом, предприниматели должны будут сохранить цену на хлеб по состоянию на 1 марта.
Всего на выделение субсидий из бюджета направлено 20 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Поддержка производителей поможет сдержать цены на хлеб в республике и не допустить их повышения. По соглашению, которое предприниматель заключает с министерством сельского хозяйства Бурятии, предприниматель обязан будет установить отпускную цену на хлеб по состоянию на 1 марта.
Для получения субсидии предпринимателям необходимо обратиться до 28 марта с заявкой в министерство сельского хозяйства и продовольствия республики.
При необходимости будут введены дополнительные меры поддержки предпринимателей.
Как сообщал «Байкал-Daily», власти республики и производители договорились о том, что повышения цен на хлеб не будет, в конце прошлой недели. «С учётом того, что у производителей цена меняться не будет, розничные магазины тоже не должны повышать цену. Для контроля за этим привлечём в том числе и правоохранительные органы», - пояснил тогда Алексей Цыденов.