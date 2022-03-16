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В Бурятии хлебопекам компенсируют затраты ради фиксации цен

В Бурятии хлебопекам компенсируют затраты ради фиксации цен
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Цена на хлеб в республике не поднимется

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление, согласно которому предпринимателям будут компенсировать расходы на производство хлеба. Таким образом, предприниматели должны будут сохранить цену на хлеб по состоянию на 1 марта.

Всего на выделение субсидий из бюджета направлено 20 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Поддержка производителей поможет сдержать цены на хлеб в республике и не допустить их повышения. По соглашению, которое предприниматель заключает с министерством сельского хозяйства Бурятии, предприниматель обязан будет установить отпускную цену на хлеб по состоянию на 1 марта.

Для получения субсидии предпринимателям необходимо обратиться до 28 марта с заявкой в министерство сельского хозяйства и продовольствия республики.

При необходимости будут введены дополнительные меры поддержки предпринимателей.

Как сообщал «Байкал-Daily», власти республики и производители договорились о том, что повышения цен на хлеб не будет, в конце прошлой недели. «С учётом того, что у производителей цена меняться не будет, розничные магазины тоже не должны повышать цену. Для контроля за этим привлечём в том числе и правоохранительные органы», - пояснил тогда Алексей Цыденов.

 



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