Глава Бурятии пояснил, как удастся сдержать цены в «Абсолюте» и «Титане»

«Абсолют» и «Титан» станут системообразующими предприятиями



Глава Бурятии Алексей Цыденов анонсировал включение торговых сетей «Абсолют» и «Титан» в перечень системообразующих организаций. В такой перечень входят, например, предприятия машиностроения, медицинской промышленности, металлургии и пр.



- Состоялось совещание у первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова по вопросу мониторинга деятельности системообразующих предприятий. Предложил А.Р. Белоусову и получил поддержку о включении торговых сетей «Абсолют» и «Титан» в перечень федеральных системообразующих организаций. По формальным требованиям они под это не подходят, но по нашей настоятельной просьбе сделают исключение. Это позволит получать торговым сетям кредиты по льготной ставке 10%. Тем самым сдержать рост цен на товары, - сообщил в своём Telegram-канале Алексей Цыденов.



Сейчас большинство поставщиков поставку товаров стали делать не с отсрочкой платежа под реализацию, а по 100% предоплате. С учётом этого выросла потребность в оборотном кредитовании. Включение в федеральный список системообразующих позволит решить этот вопрос, пояснил глава.







