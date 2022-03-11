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Глава Бурятии пояснил, как удастся сдержать цены в «Абсолюте» и «Титане»

Глава Бурятии пояснил, как удастся сдержать цены в «Абсолюте» и «Титане»
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
«Абсолют» и «Титан» станут системообразующими предприятиями

Глава Бурятии Алексей Цыденов анонсировал включение торговых сетей «Абсолют» и «Титан» в перечень системообразующих организаций. В такой перечень входят, например, предприятия машиностроения, медицинской промышленности, металлургии и пр.

- Состоялось совещание у первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова по вопросу мониторинга деятельности системообразующих предприятий. Предложил А.Р. Белоусову и получил поддержку о включении торговых сетей «Абсолют» и «Титан» в перечень федеральных системообразующих организаций. По формальным требованиям они под это не подходят, но по нашей настоятельной просьбе сделают исключение. Это позволит получать торговым сетям кредиты по льготной ставке 10%. Тем самым сдержать рост цен на товары, - сообщил в своём Telegram-канале Алексей Цыденов.

Сейчас большинство поставщиков поставку товаров стали делать не с отсрочкой платежа под реализацию, а по 100% предоплате. С учётом этого выросла потребность в оборотном кредитовании. Включение в федеральный список системообразующих позволит решить этот вопрос, пояснил глава.



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