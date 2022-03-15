В Бурятии зафиксировали подорожание некоторых товаров на 40%

УФАС примет меры реагирования из-за необоснованного роста цен
В торговых сетях Бурятии ведётся ежедневный мониторинг цен. 14 марта глава республики Алексей Цыденов провел совещание с представителями розничной торговой сети. В совещании приняли участие порядка 75 предпринимателей розничной торговли, руководители министерств и ведомств, надзорных органов республики. Главным вопросом обсуждения стало сдерживание цен на социально значимые товары, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
- Мы в выходные встречались с производителями хлеба и договорились о том, что коллеги не повышают свою отпускную цену. У них растёт себестоимость составляющих, мы всё это им компенсируем. Они, соответственно, розничным закупщикам повышать её не будут. Поэтому у меня просьба к представителям магазинов – цену на хлеб не повышать. Какая цена была на 1 марта, такая и должна остаться. В случаях повышения, цена будет считаться спекулятивной. Прошу минпромторг и УФАС взять этот вопрос на особый контроль. По остальным товарам давайте смотреть, - подчеркнул Алексей Цыденов.
Руководитель Бурятского УФАС России Виктор Грибко сообщили, что в республике постоянно ведётся мониторинг цен.
- Хотелось бы сделать замечание. Антимонопольная служба ведёт ежедневный мониторинг цен в торговых сетях, и мы наблюдаем, что на ряд товаров устанавливается наценка 40%. Причём это товары не из каких-то отдалённых регионов, а поставщики находятся здесь в Бурятии. Мы сделаем соответствующие запросы, будем принимать меры реагирования, - сказал Виктор Грибко.
Руководители розничной торговой сети, в свою очередь, задались вопросом ценообразования в целом. Они напомнили о повышении закупочной цены у поставщиков и производителей товаров.
- Я знаю, что происходит, помимо того, что растут цены у поставщиков, они переходят ещё и на предоплату. На предоплату вам нужны, соответственно, оборотные средства. Здесь мы готовы также вам помогать, проводить соответствующую работу с банками, - отметил Алексей Цыденов.
Глава Бурятии напомнил, что в республике для малого и среднего бизнеса действует льготное кредитование в размере 13%. «Наши банки в таком режиме все работают, если у кого-то с банком не получается какие-то вопросы отработать по кредиту, подсказывайте нам, будем оказывать содействие и помогать. Банки работу по линии малого и среднего предпринимательства подтвердили, денежные средства у банков в полном объёме есть, ограничений финансирования по банкам нет», - сказал глава республики.
Как сообщал «Байкал-Daily», торговые сети «Абсолют» и «Титан» планируется включить в перечень федеральных системообразующих организаций. По формальным требованиям они не подходят, но для Бурятии будет сделано исключение. Это позволит получать торговым сетям кредиты по льготной ставке 10%. Тем самым планируется сдержать рост цен на товары.
В Бурятии зафиксировали подорожание некоторых товаров на 40%
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