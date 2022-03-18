Торги по определению подрядчиков уже завершены
Улан-Удэ готовится к кошению травы летом. Торги по определению подрядных организаций завершены, сейчас идёт работа по заключению контрактов, сообщили в пресс-службе мэрии.
В Советском районе на кошение травы выделено более двух млн рублей.
Сейчас в районе сотрудники комбината по благоустройству убирают сухую траву. Они скосили 41 тыс кв. м. из запланированных 58 тыс кв. м. Работы продолжаются.
В Октябрьском районе на кошение травы выделено более трёх млн рублей. Подведены итоги по трем электронным аукционам.
В Железнодорожном районе выделено более 2,5 млн рублей. Аукционы по определению подрядчиков тоже завершены. С одним подрядчиком подписан договор, остальные в работе. Идут подготовительные работы.
Кошение травы планируется в течение всего лета. В зависимости от погодных условий – дождей или засухи – будет изменяться кратность покосов.
Как сообщал «Байкал-Daily», прошлым летом, которое выдалось довольно дождливым, город буквально зарос травой. В том числе буйно разрослась полынь, так что для аллергиков это всё было довольно мучительно.
В итоге администрации города пришлось изыскивать дополнительное финансирование на кошение травы – два миллиона рублей.
Проверку по сообщениям о невыполнении работ по скашиванию травостоя проводила прокуратура.
Кстати, в этом году, по прогнозам синоптиков, Бурятию ждёт жаркое лето.
В Улан-Удэ на покос травы потратят 7,5 миллионов рублей
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Россия из-за ситуации на Украине лишилась ряда крупных турниров
Торги по определению подрядчиков уже завершены
С нынешних 600 тысячи лимит вырастет до 1 млн рублей
100-летие республики отметят в следующем году
Это коснётся продовольственных товаров первой необходимости
В Бурятии предложили создать четыре новых промышленных кластера
Стоимость топлива уже снизилась в некоторых регионах страны
Будут увеличены все социальные выплаты
Активность работодателей в республике снижается, а активность соискателей растёт
Билеты будут субсидированные
В республике на фоне санкций планируют увеличить темпы строительства
Проект должен насытить внутренний рынок качественной продукцией
Проверки пройдут в 26 регионах страны
Цена на хлеб в республике не поднимется
Экономика, 15.03.2022
Турпоток на «Большой Байкал» вырастет в два раза к 2030 году