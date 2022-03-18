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В Улан-Удэ на покос травы потратят 7,5 миллионов рублей

В Улан-Удэ на покос травы потратят 7,5 миллионов рублей
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Торги по определению подрядчиков уже завершены

Улан-Удэ готовится к кошению травы летом. Торги по определению подрядных организаций завершены, сейчас идёт работа по заключению контрактов, сообщили в пресс-службе мэрии.

В Советском районе на кошение травы выделено более двух млн рублей.

Сейчас в районе сотрудники комбината по благоустройству убирают сухую траву. Они скосили 41 тыс кв. м. из запланированных 58 тыс кв. м. Работы продолжаются.

В Октябрьском районе на кошение травы выделено более трёх млн рублей. Подведены итоги по трем электронным аукционам.

В Железнодорожном районе выделено более 2,5 млн рублей. Аукционы по определению подрядчиков тоже завершены. С одним подрядчиком подписан договор, остальные в работе. Идут подготовительные работы.

Кошение травы планируется в течение всего лета. В зависимости от погодных условий – дождей или засухи – будет изменяться кратность покосов.

Как сообщал «Байкал-Daily», прошлым летом, которое выдалось довольно дождливым, город буквально зарос травой. В том числе буйно разрослась полынь, так что для аллергиков это всё было довольно мучительно.

В итоге администрации города пришлось изыскивать дополнительное финансирование на кошение травы – два миллиона рублей.

Проверку по сообщениям о невыполнении работ по скашиванию травостоя проводила прокуратура.

Кстати, в этом году, по прогнозам синоптиков, Бурятию ждёт жаркое лето
трава

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