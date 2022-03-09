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Более 32 тысяч гектаров неиспользуемой пашни начнут засевать в Забайкалье

Более 32 тысяч гектаров неиспользуемой пашни начнут засевать в Забайкалье
Экономика,  Фото:pixabay.com
Также агропредприятия края планируют подготовить свыше 61 тысячи га чистых паров

Сельхозорганизации Забайкальского края в 2022 году намерены ввести в оборот более 32 тысяч гектаров неиспользуемой пашни, сообщает пресс-служба краевого министерства сельского хозяйства.

- Аграрии региона рассчитывают в этом году поднять не менее 32,7 тысячи гектаров залежных земель. По итогам прошлого года забайкальские хозяйства ввели в оборот 22 тысячи гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. Также агропредприятия планируют подготовить 61,3 тысячи гектаров чистых паров под урожай 2023 года, - рассказал министр сельского хозяйства края Денис Бочкарев.

В 2022 году государственная поддержка, направленная на вовлечение в оборот неиспользуемых земель и сохранение в сельхозобороте мелиорированных почв, составит в Забкрае 173,6 миллиона рублей. В 2021 году региону для этих целей из федерального бюджета было направлено 34 миллиона рублей. Таким образом, финансирование этой сферы сельского хозяйства увеличивается в пять раз.

Работы по вводу в оборот залежных сельхозугодий будут проходить в соседнем с Бурятией регионе с апреля по ноябрь. Освоение денежных средств планируется в октябре 2022 года.
сельское хозяйство

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