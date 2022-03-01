В Бурятии опровергли информацию об остановке операций по банковским картам
В правительстве Бурятии опровергли информацию о полной остановке всех операций по банковским картам. «Сегодня на территории республики все отделения банков работают в штатном режиме, проблем со снятием наличных нет», - говорится в сообщении правительства Бурятии.
По информации пресс-службы, для обеспечения ликвидности Банк России будет непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях. Для максимального покрытия возможной потребности банков в текущей ликвидности Банк России существенно расширит ломбардный список.
- Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени. Банковские сервисы предоставляются в обычном режиме. Банковские карты всех банков на территории России также продолжают действовать. Передачу финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, - говорится в сообщении.
Жителей Бурятии призывают тщательно проверять поступающую информацию на официальном сайте Банка России, на сайтах банков, в которых имеются счета, обращаться в отделения банков или уточнять информацию на горячих линиях.
Горячие линии банков:
Сбербанк – 900 или 8(800)555-55-50
ВТБ - 1000 или 8 (800) 100-24-24
Россельхозбанк – 8(8800)200-02-90
ПочтаБанк – 8(800)-200-58-88
АТБ – 8(800)-775-88-88
Росбанк – 8(800)200-54-34
Банк-Открытие – 8(800)444-44-00
Промсвязьбанк – 8(800)333-03-03
Тинькофф -8(800)-555-77-78
Совкомбанк – 8(800)-100-00-06
Правительство Бурятии: «Все отделения банков работают в штатном режиме»
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