В Бурятии Выдрино хотят превратить в курорт

Ориентировочный объём инвестиций превышает миллиард рублей



В селе Выдрино Кабанского района Бурятии планируют создать туристический кластер. Судя по проекту, сперва там планируется ставка на пляжный отдых и на развитие водных экскурсий.



Так, инвестиционный проект предусматривает строительство отеля на 200 номеров. Также заявляется, что будет сооружён пункт обслуживания и проката судов. Планируется строительство причала и необходимой инфраструктуры для обслуживания судом. В плане даже есть маяк со смотровой площадкой.



Есть также планы по благоустройству пляжа, оснащения берега необходимой пляжной инфраструктурой. Плюс к этому планируется строительство ресторана и летнего кафе.



Заниматься всем этим намерен инвестор – ООО «Славное Море Порт». Ещё в апреле 2021 года правительство Бурятии подписало с компанией соглашение о «намерениях реализации инвестиционного проекта по созданию туристического кластера в селе Выдрино». Сейчас инвестор планирует получить статус резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Бурятия», что даст ему право на получение земли, подключение к инфраструктуре, налоговые преференции и прочие льготы. Минимальный порог инвестиций для входа в ТОР – 500 тысяч рублей. У нынешнего инвестора заявленный объём в два раза больше.



- Ориентировочный объём инвестиций – более 1 млрд рублей. Ввод объекта намечен на 2024 год. Будет создано 147 рабочих мест, - сообщили в управляющей компании ТОР «Бурятия».



Всё это – только первый этап. После 2024 года планируется заняться развитием горы Мамай – отличного места для горнолыжного спорта, где сейчас занимаются только «диким» туризмом. Там нет не только подъёмников и всего, что подразумевает нормальный курорт, но даже связи, медпунктов и нормальных туалетов. Судя по амбициозным планам, после 2024 года планируется строительство пункта приёма туристов в зимнее и летнее время на горе Мамай. А из Выдрино планируется соединение отеля и горы Мамай собственным шаттлом.



Сейчас ведётся работа по проектированию будущей объездной автомобильной дороги в Выдрино в рамках реализации всего инвестиционного проекта. Он, кстати, получил название «Саяны».







