Власти Бурятии отказались от идеи альтернативной котельной

Подобные схемы приведут к росту тарифов
Механизм альтернативной котельной не будет рассматриваться Бурятией в качестве варианта решения проблемы модернизации системы теплоснабжения республики, так как подобные схемы приведут к росту тарифов и создадут дополнительную финансовую нагрузку. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов на заседании комитета Совета Федерации, передаёт «Интерфакс».
По словам главы республики, альткотельная - это просто погружение инвестиционной программы в тариф.
- У нас и так высокие тарифы, мы дополнительную нагрузку на население, особенно с нашей продолжительностью отопительного периода, принять не можем. Мы их не первый год получаем, но с ними не сдвинемся никуда, - цитирует «Интерфакс» главу Бурятии.
Директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго Андрей Максимов отметил, что схема теплоснабжения требует доработки со стороны властей региона. При этом в министерстве подтверждают наличие серьёзных проблем с теплоснабжением в республике и, в частности, в Улан-Удэ, где отсутствует возможность взаимного резервирования ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.
- По нашей экспертной оценке, порядка 40 котельных можно закрыть, перераспределив финансовый поток на модернизацию, реконструкцию ТЭЦ. Субсидии со стороны федерального бюджета тоже являются вариантом решения вопроса теплоснабжения, - сказал Максимов.
Цыденов также отметил, что степень износа системы теплоснабжения региона показывает количество аварий. Только в 2021 году отмечено 771 технологическое нарушение в этой системе. На модернизацию сетей в целом потребуется 4,7 миллиарда рублей.
Альтернативная котельная – это неофициальное название новой модели рынка тепла, которая стала возможна после 2017 года. В случае её внедрения происходит отказ от госрегулирования тарифов в сфере теплоснабжения. Вместо этого устанавливается только предельный уровень цены на тепловую энергию для конечного потребителя - уровень так называемой «альтернативной котельной». Цена рассчитывается, исходя из того, во сколько тепловая энергия могла бы обойтись потребителям в случае строительства ими собственной котельной.
Весной 2021 года республиканская служба по тарифам Бурятии выступила против перехода Улан-Удэ на альтернативный тариф.
- Переход Улан-Удэ на метод альтернативной котельной приведёт к росту тарифов на тепловую энергию с января 2022 года на 5,6%, а с июля 2022 года дополнительно ещё на 11%. Это значительно выше параметров, определённых правительством Российской Федерации. В целом в долгосрочном периоде тарифы по данному методу должны устанавливаться на уровне, в два раза превышающем инфляцию, - пояснили тогда в РСТ.
Власти Бурятии отказались от идеи альтернативной котельной
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