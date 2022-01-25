Глава Бурятии просит 4,7 млрд рублей на ремонт теплосетей

Вопрос Алексей Цыденов поднял на Днях Бурятии в Совете Федерации
В Совете Федерации стартовали первые в этом году дни региона – Дни Бурятии. Ключевые проблемы республики обсуждают на профильных комитетах Совета Федерации.
Глава Бурятии Алексей Цыденов защищает в Совете Федерации необходимость федеральной поддержки в объёме 4,7 млрд. руб на модернизацию изношенных тепловых сетей. В пиковые морозы через 10 дней система теплоснабжения в Улан-Удэ может не выдержать, сообщает о докладе Цыденова тувинский сенатор Дина Оюн. По его словам, глава Бурятии «аргументированно» просит о федеральной поддержке.
- Доказательство - серьёзные аварии последних лет (и недавняя декабрьская!). Отсутствие свободных тепловых мощностей обусловило появление более 140 локальных котельных, которые коптят небо. Все «правильные» замечания минэнерго России о необходимости доработать схему теплоснабжения - это «бег по кругу» (уже более 10 лет!), а не помощь в решении проблемы, - написала сенатор из Тувы.
По её словам, Совет Федерации намерен поддержать Бурятию в решении этого вопроса.
По итогу заседания глава Бурятии также подчеркнул, что предложения республики нашли поддержку и сенаторов, и профильных федеральных министерств.
- На заседании рассматривался вопрос теплоснабжения в целом Республики Бурятия. Не только в Улан-Удэ, но и по районам вопрос также актуальный, особенно в северных районах. На комитете присутствовали не только сенаторы, но и представители федеральных органов. И диалог был конструктивный. Конечно, были предложения со стороны федеральных органов посмотреть собственные возможности, чтобы, не привлекая федеральные ресурсы, сделать модернизацию за собственный счет. Мы понимаем, что это сложно, нашли поддержку со стороны сенаторов. Также надо отметить, что министерство строительства России тоже нас поддерживает, - отметил Алексей Цыденов.
Дни Бурятии идут в Москве три дня, начались они вчера, 24 января. Ещё на четырех комитетах Совета Федерации Бурятия намерена поставить ряд региональных проблем.
Глава Бурятии просит 4,7 млрд рублей на ремонт теплосетей
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