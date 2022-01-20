Таможенники оформили почти 7,8 млн тонн товаров в 2021 году
Почти 7,8 млн тонн товаров оформили бурятские таможенники в 2021 году. Рост грузооборота по сравнению с прошлым годом составил около 4%. Основной объём грузов - транзитные товары, следующие из Европы в страны Юго-Восточной Азии и обратно, сообщает пресс-служба Бурятской таможни.
80% от общего объёма грузопотока составили экспортные товары (снижение на 3%). При этом на 46% увеличился объем ввозимых товаров по сравнению с прошлым годом.
Через пункт пропуска ЖДПП Наушки было перемещено около 98% всех грузов, в обоих направлениях прошло более 4,5 тыс грузовых железнодорожных составов.
В прошлом году также увеличилось перемещение товаров грузовым автотранспортом через автомобильный пункт пропуска МАПП Кяхта - всего в обоих направлениях проследовало 24,4 тысячи единиц грузовиков, в прошлом году их было чуть более 17 тысяч.
По сравнению с прошлым годом на 52% увеличилось количество грузовых воздушных судов. Так, в воздушном пункте пропуска в аэропорту Улан-Удэ таможенники оформили 149 бортов с грузом.
Отмечается, что из-за пандемии сохраняется тенденция снижения перемещения физических лиц, в 2021 году их было 52865 человек, что меньше показателя прошлого года почти в 2,5 раза.
Бурятские таможенники зафиксировали рост грузооборота
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