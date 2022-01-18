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В Забайкалье на выплаты земским докторам и фельдшерам направили 125 млн

В Забайкалье на выплаты земским докторам и фельдшерам направили 125 млн
Экономика,  Фото:pexels.com
Земские доктора получают по два миллиона рублей

В рамках уже заключенных соглашений с минздравом России Забайкальскому краю предусмотрено порядка 188 миллионов рублей, из них свыше 22 миллионов – средства краевого бюджета, сообщает официальный портал краевого правительства.

- 125 миллионов рублей мы сможем направить земским фельдшерам и докторам, которые поедут работать в забайкальские села. Напомню, по поручению президента страны Владимира Путина выплаты медицинским работникам в дальневосточных регионах, отправившимся на работу в сельскую местность, увеличены вдвое. Врачи получают по два миллиона рублей, фельдшеры по миллиону. Кроме того, на борьбу с социально значимыми инфекционными заболеваниями в бюджете предусмотрено около 21 миллиона рублей, - сказала министр финансов Вера Антропова.

В ведомстве добавили, что более 34 миллионов рублей будет направлено на оказание паллиативной медицинской помощи, что позволит приобрести оборудование и необходимые лекарственные препараты. Ещё около 7,4 миллиона рублей будет выделено на оказание забайкальцам высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования.


врачи бюджет

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