В Забайкалье на выплаты земским докторам и фельдшерам направили 125 млн

Земские доктора получают по два миллиона рублей



В рамках уже заключенных соглашений с минздравом России Забайкальскому краю предусмотрено порядка 188 миллионов рублей, из них свыше 22 миллионов – средства краевого бюджета, сообщает официальный портал краевого правительства.



- 125 миллионов рублей мы сможем направить земским фельдшерам и докторам, которые поедут работать в забайкальские села. Напомню, по поручению президента страны Владимира Путина выплаты медицинским работникам в дальневосточных регионах, отправившимся на работу в сельскую местность, увеличены вдвое. Врачи получают по два миллиона рублей, фельдшеры по миллиону. Кроме того, на борьбу с социально значимыми инфекционными заболеваниями в бюджете предусмотрено около 21 миллиона рублей, - сказала министр финансов Вера Антропова.



В ведомстве добавили, что более 34 миллионов рублей будет направлено на оказание паллиативной медицинской помощи, что позволит приобрести оборудование и необходимые лекарственные препараты. Ещё около 7,4 миллиона рублей будет выделено на оказание забайкальцам высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования.





