Аналитики назвали 10 фактов о рынке труда в Бурятии

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Эксперты назвали самые «дорогие» вакансии и самые сложные месяцы для поиска работы



Эксперты hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали ситуацию на рынке труда Бурятии в 2021 году и выделили топ-10 ключевых фактов.



1. По сравнению с 2020 годом в Бурятии было размещено на 57% больше вакансий и на 15% больше резюме. По стране в целом рост вакансий составил 60%, а резюме – 1%.



2. Наиболее лёгкими месяцами для трудоустройства в Бурятии стали май и июнь – на одну вакансию приходилось в среднем 3,1 резюме. Максимальный уровень конкуренции в 2021 году был отмечен в феврале и марте – 4,5 резюме на место.



3. Самыми дефицитными в регионе в 2021 году стали специалисты областей «Страхование» (0,4 резюме на место), «Добыча сырья» (1), «Строительство, недвижимость» (1), «Автомобильный бизнес» (1,2). Самая высокая конкуренция в Бурятии у специалистов в сфере «Наука, образование» (5,2 резюме на место) и «Государственная служба, НКО» (5 соискателей на вакансию).



4. В тройку самых «дорогих» вакансий этого года вошли предложения для сварщика от 170 000 руб. на руки, главного геолога от 170 000 руб. на руки, начальника лесозаготовительного участка от 150 000 до 220 000 руб. на руки.



5. К концу 2021 года средняя предлагаемая заработная плата в Бурятии составила 44,7 (на 12% ниже, чем предложения по стране), по ДФО в среднем 56,9 тысяч. В целом с начала года в заработная плата в регионе снизилась на 6,4%.



6. Больше всего вакансий с января по декабрь 2021 работодатели разместили для специалистов в сфере продаж, административного и рабочего персонала.



7. Работодатели стали чаще приглашать специалистов на вахту: количество вакансий, предлагающих работу вахтовым методом, в конце 2021 г. в Республике Бурятия выросло на 130% по сравнению с 2020 годом. Чаще всего требовались специалисты в области добычи сырья, рабочий персонал, строители, специалисты производственной сферы, однако встречались вахтовые вакансии и для ИТ-специалистов, поваров и медиков.



8. В разы выросло количество вакансий, предполагающих работу удалённо. С ноября 2020 года количество таких вакансий по стране выросло в 3 раза (207% - с 22 тысяч вакансий до 66), на Дальнем Востоке почти в 5 раз (370%), в Бурятии +174%. Чаще всего удаленный формат предлагают представителям профессиональных сфер «ИТ, интернет, телеком» (45% от всех вакансий, предлагающих удалёнку), «Административный персонал» (29%), «Продажи» (28%), «Маркетинг, реклама, PR» (10%) и «Консультирование» (9%).



9. В этом году чаще всего искали работу люди с высшим образованием – в Бурятии на них пришлось 70% резюме. Среди возрастных групп наиболее активной была категория 26-35 и 35-46 лет.



10. В Бурятии на соискателей пенсионного возраста в ноябре пришлось 1,1% резюме – это 54 место в стране. Примерно две трети таких соискателей – мужчины.



Мужчины в возрасте 61+ чаще всего претендуют на вакансии в профессиональных областях «Производство, сельское хозяйство» (16%), «Строительство, недвижимость» (13%) и «Административный персонал» (10%). В свою очередь, женщины старше 56 лет обычно размещают резюме в сферах «Бухгалтерия» (16%), «Административный персонал» (15%) и «Продажи» (9%).







