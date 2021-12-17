В Бурятии копку могил увидели в отчёте по инвестициям

Конкурс по копке могил упомянули во время обсуждения закона об инвестиционной деятельности
На сегодняшней сессии Народного Хурала Бурятии приняли во втором, окончательном чтении закон об инвестиционной деятельности. С докладом выступил председатель комитета Хурала по экономической политики Анатолий Кушнарёв.
Депутаты Игорь Бобков и Баир Цыренов раскритиковали новый закон, поскольку к нему шло большое количество поправок. Но на эти замечания Кушнарёв уверил, что закон необходим и будет актуализироваться.
- Если он не будет соответствовать времени, мы обязательно внесём поправки, - сказал Анатолий Кушнарёв.
Депутат Валерий Цыремпилов раскритиковал проекты, касающиеся сельского хозяйства. По его словам, нужно поддерживать не только крупных инвесторов, но небольшой частный бизнес. Это станет толчком к развитию сёл, указал Цыремпилов.
Коммунист Анатолий Ковалёв обратил внимание на некоторые особенности в отчёте по инвестиционной привлекательности.
- Если мы будем говорить, что почти что основным из достижений инвестиционной деятельности явилось строительство и ввод в эксплуатацию крематория. А также в рамках этого мероприятия проводился конкурс копщиков могил. Отчитываясь по этому виду деятельности, несуразно приводить такие примеры и достижения инвестиционной деятельности, - заявил Ковалёв.
Он предложил министерству экономики отчитываться не по количеству проектов, а по их значимости и экономической отдаче.
Те проекты, которые сейчас есть в Бурятии, по словам министра экономики Екатерины Кочетовой, в стадии реализации. Как сообщал «Байкал-Daily», ответить на сессии про планы о строительстве транспортно-логистического комплекса в Иволгинском районе министр оперативно ответить не смогла. «К сожалению, я сейчас не располагаю информацией по проекту, я не видела такого у нас в реестре», - сказала Екатерина Кочетова.
В итоге большинством голосов депутаты принял закон об инвестиционной деятельности в Бурятии.
В октябре этого года в Улан-Удэ состоялся конкурс по скоростной копке могил. Он был призван повысить престиж профессии землекопа, которая, по словам представителей МАУ «Специализированная служба», ничем не хуже сварщиков или сантехников.
В Бурятии копку могил увидели в отчёте по инвестициям
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