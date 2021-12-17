 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 декабря

16 декабря

Популярное

В Бурятии копку могил увидели в отчёте по инвестициям

В Бурятии копку могил увидели в отчёте по инвестициям
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Конкурс по копке могил упомянули во время обсуждения закона об инвестиционной деятельности

На сегодняшней сессии Народного Хурала Бурятии приняли во втором, окончательном чтении закон об инвестиционной деятельности. С докладом выступил председатель комитета Хурала по экономической политики Анатолий Кушнарёв.

Депутаты Игорь Бобков и Баир Цыренов раскритиковали новый закон, поскольку к нему шло большое количество поправок. Но на эти замечания Кушнарёв уверил, что закон необходим и будет актуализироваться.

- Если он не будет соответствовать времени, мы обязательно внесём поправки, - сказал Анатолий Кушнарёв.

Депутат Валерий Цыремпилов раскритиковал проекты, касающиеся сельского хозяйства. По его словам, нужно поддерживать не только крупных инвесторов, но небольшой частный бизнес. Это станет толчком к развитию сёл, указал Цыремпилов.

Коммунист Анатолий Ковалёв обратил внимание на некоторые особенности в отчёте по инвестиционной привлекательности.

- Если мы будем говорить, что почти что основным из достижений инвестиционной деятельности явилось строительство и ввод в эксплуатацию крематория. А также в рамках этого мероприятия проводился конкурс копщиков могил. Отчитываясь по этому виду деятельности, несуразно приводить такие примеры и достижения инвестиционной деятельности, - заявил Ковалёв.

Он предложил министерству экономики отчитываться не по количеству проектов, а по их значимости и экономической отдаче.

Те проекты, которые сейчас есть в Бурятии, по словам министра экономики Екатерины Кочетовой, в стадии реализации. Как сообщал «Байкал-Daily», ответить на сессии про планы о строительстве транспортно-логистического комплекса в Иволгинском районе министр оперативно ответить не смогла. «К сожалению, я сейчас не располагаю информацией по проекту, я не видела такого у нас в реестре», - сказала Екатерина Кочетова.

В итоге большинством голосов депутаты принял закон об инвестиционной деятельности в Бурятии.

В октябре этого года в Улан-Удэ состоялся конкурс по скоростной копке могил. Он был призван повысить престиж профессии землекопа, которая, по словам представителей МАУ «Специализированная служба», ничем не хуже сварщиков или сантехников.


инвестиционные проекты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии копку могил увидели в отчёте по инвестициям
В Бурятии копку могил увидели в отчёте по инвестициям
Экономика, 17.12.2021
Конкурс по копке могил упомянули во время обсуждения закона об инвестиционной деятельности
Авиалайнер МС-21-300 после первого полёта приземлился в Иркутске
Авиалайнер МС-21-300 после первого полёта приземлился в Иркутске
Экономика, 16.12.2021
Тренировочный полет прошёл в рамках контрольных испытаний
В России предложили начать платить зарплату и пенсию домохозяйкам
В России предложили начать платить зарплату и пенсию домохозяйкам
Экономика, 16.12.2021
Такое предложение направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой
Офшорный вертолёт Ми-171А3 совершил первый полёт
Офшорный вертолёт Ми-171А3 совершил первый полёт
Экономика, 16.12.2021
Первый полёт в режиме висения длился 15 минут
Иркутская область лидирует в Сибири по востребованности вахтовиков
Иркутская область лидирует в Сибири по востребованности вахтовиков
Экономика, 16.12.2021
Работа «на вахте» составила 22 процента от всех вакансий в соседнем регионе
Жителей Бурятии шокировали цены на молоко
Жителей Бурятии шокировали цены на молоко
Экономика, 16.12.2021
Цена за сутки подскочила почти на 30 рублей
В Улан-Удэ в 2022 году отремонтируют три проспекта
В Улан-Удэ в 2022 году отремонтируют три проспекта
Экономика, 15.12.2021
На ремонт городских дорог потратят 700 млн
На БАМе открыли новый двухпутный участок
На БАМе открыли новый двухпутный участок
Экономика, 15.12.2021
Запущен новый двухпутный участок Киренга – Окунайский
В Бурятии надеются возродить знаменитый курумканский курорт
В Бурятии надеются возродить знаменитый курумканский курорт
Экономика, 15.12.2021
Курорт в Гарге Курумканского района нуждается в реконструкции уже 25 лет
В России повысят зарплату бюджетников
В России повысят зарплату бюджетников
Экономика, 14.12.2021
Из резервного фонда выделят свыше 12 млрд
В Бурятии продолжат реконструкцию автодороги в сторону Курумкана
В Бурятии продолжат реконструкцию автодороги в сторону Курумкана
Экономика, 14.12.2021
Ранее реконструировали 20 километров дороги
Из Монголии в Бурятию прилетели первые 97 пассажиров
Из Монголии в Бурятию прилетели первые 97 пассажиров
Экономика, 14.12.2021
Таможенники нашли первые нарушения с багажом пассажиров возобновлённых авиарейсов в Монголию
Рынок арендного жилья в России хотят вывести из тени
Рынок арендного жилья в России хотят вывести из тени
Экономика, 13.12.2021
Минстрой России разработал проект закона о создании специальной госинформсистемы (ГИС) для  арендодателей
В Бурятии на 57% выросла потребность в персонале
В Бурятии на 57% выросла потребность в персонале
Экономика, 13.12.2021
Названы сферы, представители которых чаще всего размещали вакансии в ноябре

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^