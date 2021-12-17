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Министр экономики Бурятии не смогла ответить по инвестпроекту

Министр экономики Бурятии не смогла ответить по инвестпроекту
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Екатерина Кочетова не видела такого инвестиционного проекта в реестре

Сегодня на сессии во время обсуждения проекта закона «Об инвестиционной деятельности в Бурятии» депутат Народного Хурала Александр Цыденов поинтересовался судьбой иволгинского инвестиционного проекта. Речь идёт о проекте «Строительство транспортно-логистический комплекс «Байкальский».

По словам депутата Цыденова, на развитие инфраструктуры было выделено порядка 800 млн рублей. Отдельно он рассказал о водоснабжении и водоотведении. На этом в том числе были затрачены «депутатские» деньги, хотя финансирование было предусмотрено проектом, заявил Александр Цыденов.

Он спросил у министра экономики Бурятии Екатерины Кочетовой, на какой стадии сегодня находится проект. Однако она не смогла ответить на вопрос на сессии и пообещала предоставить информацию позже.

- К сожалению, я сейчас не располагаю информацией по проекту, я не видела такого у нас в реестре. Давайте я у коллег поинтересуюсь, и отдельно вам доложим, - сказала Екатерина Кочетова.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2020 году под инвестиционный проект «Строительство транспортно-логистический комплекс «Байкальский» в Иволгинском районе было передано в аренду без торгов 15 земельных участков некоему ООО «Валентина». Однако в этом году распоряжение было признано утратившим силу.

Что касается самого проекта транспортно-логистического комплекса «Байкальский», то планировалось строительство гостиницы, юрточных комплексов, кафе, ресторанов, спортивно-оздоровительных объектов, СТО, комплекса складов и даже зимнего сада с аквапарком. Впрочем, сейчас о том, что проект ещё «живой», так ничего не напоминает. Сегодняшний ответ Екатерины Кочетовой - лишнее тому подтверждение.

инвестиционные проекты минэкономики

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