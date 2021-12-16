Офшорный вертолёт Ми-171А3 совершил первый полёт

Первый полёт в режиме висения длился 15 минут



Многоцелевой вертолёт Ми-171А3, разработанный холдингом «Вертолёты России», приступил к лётным испытаниям. Машина предназначена для выполнения офшорных операций и обслуживания морских буровых платформ.



Первый полёт в режиме висения длился 15 минут. Он прошёл штатно, все системы продемонстрировали стабильную работу.



В ходе полёта экипаж в составе старшего летчика-испытателя Героя России Александра Климова и лётчика-испытателя кавалера ордена Мужества Владимира Кутанина выполнил серию коротких вертикальных маневров, а также развороты и перемещение вертолёта во все стороны на различных скоростях.



- Современный и конкурентоспособный вертолёт Ми-171А3 разработан в рекордно короткие сроки: государственный контракт на выполнение опытно-конструкторской работы по созданию модификации вертолёта, предназначенного для полетов на морские буровые платформы, был подписан минпромторгом России с холдингом в 2020 году. Общий объём господдержки проекта составляет 1 млрд рублей, - подчеркнул министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.



Разработка Ми-171А3 началась в 2018 году. Новейший вертолёт в полной мере соответствует стандартам IOGP (Международная ассоциация производителей нефти и газа) и отвечает повышенным требованиям по обеспечению безопасности полётов над водной поверхностью.



Ми-171А3 полностью спроектирован «в цифре», что позволило сформировать в масштабах холдинга «Вертолёты России» широкую производственную кооперацию с учетом созданных центров компетенций. Различные части фюзеляжа изготавливаются на Казанском вертолётном заводе, дальневосточном предприятии ААК «Прогресс» и на Улан-Удэнском авиационном заводе, где также происходит финальная сборка вертолёта.



- Первый полёт – важный этап в испытаниях новой машины. По отзывам пилотов, вертолёт хороший, лёгкий в управлении, оборудование работает штатно. Рассчитываем, что машина будет очень востребована как среди отечественных компаний топливно-энергетического комплекса, так и за рубежом. Объём рынка для нового офшорного вертолёта оценивается примерно в 100 машин к 2035 году, но есть предпосылки для улучшения этого прогноза – после премьеры на МАКС-2021 интерес к Ми-171А3 со стороны потенциальных заказчиков заметно вырос, - сказал глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.



Ми-171А3 обладает уникальными транспортными возможностями в своем классе: максимальный взлётный вес машины составляет 13 000 кг, количество перевозимых пассажиров – до 24 человек, максимальная дальность полёта – 1000 км. Вертолёт предназначен для всепогодной эксплуатации в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климаты, в диапазоне температур окружающего воздуха от -50 С до +50 С. Бортовое оборудование Ми-171А3 обеспечит автоматическое и ручное управление вертолетом на всех этапах полёта, от взлета до посадки, с возможностью автоматического пилотирования как по авиатрассам, так и в нерегулируемом воздушном пространстве независимо от степени наземного радионавигационного обеспечения.

