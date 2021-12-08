Профессор ВСГУТУ сравнил количество скота в Бурятии и Монголии

Бурятия сильно отстаёт от соседней страны



В Монголии началась перепись поголовья скота, она охватит все домашние хозяйства, предприятия и организации, имеющие домашний скот на территории страны. Перепись началась вчера, 7 декабря и продлится до 17 декабря.



- Эта работа, проводимая Национальным статистическим комитетом, имеет важное значение для объективной оценки деятельности сектора животноводчества, а также для точных расчётов на макроуровне, - сообщает asiais.ru.



По предварительным итогам 2020 года, было подсчитано 67,1 млн. голов скота, из которых 4,1 млн. лошадей, 4,7 млн. голов крупного рогатого скота, 472,9 тыс. верблюдов, 30 млн. овец и 27,7 млн. коз. Согласно предварительным результатам переписи поголовья скота, общее поголовье скота в Монголии сократилось на 3,9 млн. голов (5,5 %) по сравнению с 2019 годом, в то время как поголовье верблюдов, наоборот, увеличилось на 521 голову (0,1%).



Профессор ВСГУТУ Цырен Чойропов сравнил поголовье скота в соседней стране и в Бурятии.



- Для сравнения: 67,1 млн. голов скота - в Монголии и 650 тыс. голов скота - в Бурятии. К 2020 году количество крупного рогатого скота в Бурятии составило 327,2 тыс. голов, лошадей - 51,6 тыс. голов, овец и коз - 272,7 тыс. голов. Но есть в Бурятии свиньи - 122,7 тыс. голов, - написал в соцсети Чойропов.



Цифры показывают, насколько отстаёт от Монголии наша республика. Если в соседствующей стране скот насчитывается в миллионах голов, то в Бурятии только тысячах. Но, монголы издавна занимаются животноводством, и монгольское мясо считается экологически чистым. Туристы, приезжающие в Улан-Батор, совершают гастрономический тур по столице страны. Повара ресторанов Монголии могут добавить мясо и в винегрет, который в России является овощным салатом. Насытившись мясными блюдами, гости страны направляются в корейские кафе, где после жирного мяса довольствуются листьями салата. Животноводческую страну можно иллюстрировать картинкой, где пасутся тучные стада, в России же наблюдается упадок в сельском хозяйстве.

