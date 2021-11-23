Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Улан-Удэ

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Таких вакансий четыре



Сервис поиска работы SuperJob опубликовал рейтинг вакансий с предложением высокой заработной платы в Улан-Удэ. Самые внушительные денежные вознаграждения за месяц работы варьируется от 60 до 180 тысяч рублей.



На первом месте оказалась вакансия инженера входного контроля. От 170 до 180 тысяч рублей можно получить за организацию совещаний с подрядчиками, согласование документов, инспектирование товара и контроль продукции. При этом необходимо иметь высшее техническое образование и несколько подтверждающих уровень квалификации документов.



Второе место рейтинга занимает менеджер прямых продаж. За выступление на публике, предложение товара, переговоры с партнёрами и клиентами предлагается 90-100 тысяч в месяц.



Две следующих позиции заняли вакансии с доходом от 60 тысяч рублей: клиентский менеджер и менеджер по продажам мебели. В первом случае для приёма на работу достаточно неполное высшее образование, но обязателен опыт работы по этому и близким к нему направлениям не менее года. Во втором – приветствуется опыт работы с клиентами и знание ПК, а остальному обещают научить, но главное - желание сотрудника к обучению.





