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В Иркутской области заасфальтируют все дороги на Байкал

В Иркутской области заасфальтируют все дороги на Байкал
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Асфальт появится в том числе на Ольхоне

Власти Иркутской области планируют заасфальтировать все дороги на территории региона, которые ведут на Байкал. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства области Руслан Ситников, сообщает ТАСС.

- Вся дорожная сеть к Байкалу должна быть заасфальтирована. В Бурятии это сделано. <...> Мы видим потенциал для развития велосипедной дорожной сети, поэтому в этом направлении движемся. Минтрансу [области] дано поручение формировать это отдельной программой, так как это достаточно серьёзные денежные средства. Разработаем к декабрю программу, и уже на федеральном уровне губернатор дальше будет эти вопросы поднимать, - цитирует ТАСС Ситникова.

В качестве примера территорий, где ещё нет асфальтовых дорог до Байкала, он упомянул посёлок Бугульдейка, расположенный на берегу озера. Асфальтового покрытия также нет на дороге на острове Ольхон, однако там весной 2021 года началась реконструкция, за несколько лет дорога заасфальтируют.
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