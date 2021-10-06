Асфальт появится в том числе на Ольхоне
Власти Иркутской области планируют заасфальтировать все дороги на территории региона, которые ведут на Байкал. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства области Руслан Ситников, сообщает ТАСС.
- Вся дорожная сеть к Байкалу должна быть заасфальтирована. В Бурятии это сделано. <...> Мы видим потенциал для развития велосипедной дорожной сети, поэтому в этом направлении движемся. Минтрансу [области] дано поручение формировать это отдельной программой, так как это достаточно серьёзные денежные средства. Разработаем к декабрю программу, и уже на федеральном уровне губернатор дальше будет эти вопросы поднимать, - цитирует ТАСС Ситникова.
В качестве примера территорий, где ещё нет асфальтовых дорог до Байкала, он упомянул посёлок Бугульдейка, расположенный на берегу озера. Асфальтового покрытия также нет на дороге на острове Ольхон, однако там весной 2021 года началась реконструкция, за несколько лет дорога заасфальтируют.
В Иркутской области заасфальтируют все дороги на Байкал
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экономика, 06.10.2021
Асфальт появится в том числе на Ольхоне
В командном зачёте победила сборная России
С момента прежнего повышения тарифов на проезд прошёл всего год
Финансирование выделено из резервного фонда правительства страны
Аналитики рассчитали соотношение средней зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора
Экономика, 01.10.2021
Сейчас решают, какие виды и объём работ надо выполнить
Экономика, 01.10.2021
Нехватка сена в Якутии сложилась из-за сильных лесных пожаров
Когда речь заходит о Республике Бурятия, одной из непременных ассоциаций, связанных с нашей республикой, является упоминание «камня царей», нефрита. И недаром – именно этот драгоценный минерал можно смело назвать сокровищем республики
Выбраны 30 мероприятий, которые реализуют в городе в 2021-2022 гг.
В перспективе рассматривается возможность запуска трамваев на Левый берег
Экономика, 29.09.2021
Road show «Байкал» состоялось в Москве
Экономика, 28.09.2021
Информация о том, что в бичурские леса зайдёт иностранная компания, не подтвердилась
Также на экспорт ушло 57 тонн свиной продукции
Вопрос подорожавших дров подняли в Народном Хурале
Не исключено, что выросли продажи нелегальной алкогольной продукции