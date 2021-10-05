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Тяжелоатлетка из Иркутской области взяла три медали первенства Европы

Тяжелоатлетка из Иркутской области взяла три медали первенства Европы
Экономика,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
В командном зачёте победила сборная России

Спортсменка из Зимы, мастер спорта России Таисия Чижикова завоевала три медали на первенстве Европы по тяжёлой атлетике среди юниорок до 23 лет, которое с 24 сентября по 3 октября проходило в городе Рованиеми в Финляндии. Таисия выступала в весовой категории свыше 87 килограммов, где за медали боролись ещё шесть соперниц.

Таисия Чижикова стала серебряным призёром в рывке с результатом 108 кг. В толчке она выиграла бронзовую награду с результатом 134 кг. По сумме двоеборья спортсменка Иркутской области заняла второе место, показав результат 242 кг.

Первое место по сумме двоеборья заняла тяжелоатлетка из Норвегии Сольфрид Коанда, результат которой составил 243 кг. На третьем месте – спортсменка из Турции Мелике Гунал с результатом 241 кг.

По итогам первенства Европы сборная России заняла первое место в командном зачёте.

Напомним, Таисия Чижикова занимается под руководством Сергея Пугачева и Артура Абдулмеджидова, первый её тренер – Павел Блинов. В 2019 году Таисия становилась серебряным призёром первенства Европы по тяжёлой атлетике среди юниорок до 23 лет в Румынии. Тогда она завоевала две серебряные медали – в толчке с результатом 127 кг и по сумме двоеборья 225 кг. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

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