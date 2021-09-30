Нефрит – жемчужина Бурятии

Когда речь заходит о Республике Бурятия, одной из непременных ассоциаций, связанных с нашей республикой, является упоминание «камня царей», нефрита. И недаром – именно этот драгоценный минерал можно смело назвать сокровищем республики



Лучший поделочный камень



Нефрит — это минерал группы амфиболов с характерной волокнистой структурой. Отличительная его особенность – твёрдость и вязкость. Из-за вязкой структуры нефрит трудно расколоть, он плохо поддаётся полировке, а некоторые сорта вообще невозможно отполировать. «Почечный камень» является самым прочным поделочным материалом.



Нефрит считается одним из лучших материалов для производства камнерезных (ваз, кубков, шкатулок) и ювелирных (вставки в ювелирные изделия, кольца, перстни, браслеты, вырезанные из цельного камня) изделий. Нефрит используется и как декоративно-отделочный материал для украшения интерьеров (изготовление мозаичных панно, столешниц и др.).



Нефрит бывает разных цветов. Но преимущественно – зелёного разных тонов и оттенков (светло-зелёный, серо-зелёный, яблочно-зелёный, болотный, оливковый). Светлые разновидности нефрита включают в себя серо-белый, полупрозрачный серый, в зависимости от включений обретает табачный, медовый, салатовые тона.



– Окраска является одним из свойств нефрита, определяющим его качество как ювелирно-поделочного камня. Для нефритов характерен широкий диапазон окрасок, обусловленный многообразием переходов между тремя основными цветовыми разновидностями: белый, зелёный, коричневый, - отмечает геммолог Дугарма Шаракшинова. - Белая окраска нефрита (без различных оттенков) является весьма редкой. В большинстве случаев наблюдаются зеленоватые, голубоватые, серые, коричневые оттенки. Нефриты светлых тонов окраски внутри залежи располагаются ближе к контакту с мраморами. По мере приближения к контакту с алюмосиликатными породами нефрит приобретает салатно-зелёную окраску.



Зелёная и темно-зелёная окраска характерна для блоков нефрита, расположенных среди эпидотизированных амфиболитов, не имеющих общих контактов с карбонатными породами. Медовая окраска нефрита образуется при их гипергенном изменении, вдоль трещин, а также по поверхности залежи.



Для ценителей прекрасного



На территории Бурятии производством готовых изделий из нефрита занимается компания «Ориентал Вэй». На сегодня это современное, технологичное предприятие производит широкий спектр изделий из российского нефрита, добываемого на территории Республики Бурятия. Как отмечается на сайте компании, в своём сегменте производитель занимает лидирующую позицию.



В 2014 году в столице Республики Бурятия – городе Улан-Удэ был создан производственный комплекс по обогащению и первичной переработке нефрита, производству заготовок для сувенирной и ювелирной продукции. Продукция поставляется на внутренний рынок РФ и экспортируется в Китай. В 2018 году производство расширено до полного цикла, налажен выпуск собственной готовой сувенирной и ювелирной продукции из белого и зелёного нефрита, который добывается на Кавоктинском (Баунтовский район) и Оспинском (Окинский район) месторождениях республики.



Сегодня в штате компании насчитывается более 100 сотрудников. В собственных активах – земельный участок площадью 9473 кв. м., производственные и офисные помещения площадью 2900 кв. м., складские помещения 3543 кв. м. и станочный парк, насчитывающий свыше 100 единиц высокотехнологичного камнерезного и вспомогательного оборудования. Производственные мощности позволяют перерабатывать до 400 тонн нефрита-сырца в год, хранить – до 3000 тонн. Общий объём первоначальных инвестиций в проект составил более 1.5 млрд. рублей.



Кроме обогащения и первоначальной обработки нефрита-сырца «Ориентал Вэй» занимается разработкой дизайна изделий и их производством. Наиболее востребованы среди ценителей нефрита браслеты (цельные и сборные), серьги, бусы, подвески, интерьерные украшения. Фурнитура изделий обычно выполнена из серебра, в будущем планируется начать работу с золотом.



Ассортимент продукции «Ориентал Вэй» насчитывает более ста наименований художественных и сувенирных изделий. Предприятие реализует готовые изделия через собственную дилерскую сеть в России. Продукция уже представлена в Москве, Санкт-Петербурге, Улан-Удэ, Иркутске.

