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Бурятия получит 92 млн на очистные в Выдрино

Бурятия получит 92 млн на очистные в Выдрино
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Финансирование придёт из резервного фонда правительства РФ

Бурятия получит субсидию в объёме 96 млн рублей на строительство очистных сооружений в селе Выдрино.

- Минстрой России в рамках исполнения поручения президента РФ выделит Республике Бурятия дополнительные денежные средства из резервного фонда правительства. Соглашение, заключенное между федеральным ведомством и руководством республики, позволит ускорить модернизацию систем комплексной водоочистки Байкальской природной территории. Средства направят на строительство очистных сооружений в селе Выдрино Кабанского района, - сообщает минстрой России.

Как сообщал «Байкал-Daily», всего в Бурятии планируется построить до 2024 года 21 очистные сооружения на Байкале. Очистные в селе Выдрино – первые в этом списке. В августе сообщалось, что уже вырыт котлован под пожарные резервуары и ведутся работы по установке фундамента самого модуля очистных сооружений и устройству сетей. На строительство всех очистных сооружений будет выделено около 14 млрд рублей. 
очистные сооружения Байкал

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