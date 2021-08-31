Большая часть стоимости билета субсидируется из республиканского бюджета
Стоимость тарифа по авиамаршруту Багдарин - Усть Джилинда – Багдарин в одну сторону для жителей составит 3300 рублей. Стоимость установлена с учётом субсидирования из бюджетов Бурятии и Баунтовского эвенкийского района, сообщает пресс-служба минтранса республики.
На оснований решений правительства Бурятии для перевозки пассажиров по данному маршруту выделяется субсидия.
Данный тариф незначительно выше тарифов для других маршрутов по Баунтовскому эвенкийскому району, так как расстояние от Багдарина до Усть-Джилинда превышает протяжённость других маршрутов. В свою очередь, республиканская служба по тарифу дала экономическое обоснование себестоимости этого тарифа, он установлен в размере 13 519 рублей.
- Разница возмещается из республиканского и местного бюджетов. Размер субсидии составляет 10 219 руб. Таким образом итоговая стоимость тарифа для пассажира составляет 3 300 рублей, - отметил зампред правительства Евгений Луковников.
Приказ об установлении тарифов на перевозки пассажиров на местных авиалиниях опубликован на сайте республиканской службы по тарифам.
В Бурятии установлен тариф на авиабилет в Баунтовский район
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