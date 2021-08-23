Улан-удэнский авиазавод представил вертолёт Ка-226Т на форуме «Армия»

Серийное производство модернизированного вертолёта Ка-226Т планируется начать в 2022 году



Улан-Удэнский авиационный завод представил на статической экспозиции Международного военно-технического форума «Армия-2021», который проходит в подмосковном городе Кубинка, образец новейшей модификации лёгкого многоцелевого вертолёта Ка-226Т. Осенью этого года вертолёт приступит к лётным испытаниям, сообщили в пресс-службе Улан-Удэнского авиазавода.



Серийное производство модернизированного вертолёта Ка-226Т планируется начать в 2022 году на Улан-Удэнском авиационном заводе в тесной кооперации с Кумертауским авиационным производственным предприятием.



- Для У-УАЗ это первый вертолёт, конструкторская документация на который в полном объеме была сделана в электронном виде. Это позволило сократить сроки изготовления оснастки, существенно улучшить качество, точность благодаря исключению ошибок двухмерного проектирования. Использование трехмерных моделей значительно облегчило задачу сборки агрегатов, сделанных на разных предприятиях. Мы получили новый вертолет, разработанный в соответствии с требованиями RFP-2018, – отмечает управляющий директор авиазавода Алексей Козлов.



Модернизированный Ка-226Т значительно отличается от предыдущих моделей семейства Ка-226. Вертолёт имеет новую конструкцию планера с существенно улучшенной аэродинамикой. Фюзеляж изготовлен с применением современных облегченных материалов, модернизирована система управления и электрическая система вертолета, установлена ударопрочная авариестойкая топливная система, соответствующая повышенным требованиям безопасности. При этом увеличен объём топливных баков с обеспечением централизованной заправкой топливом. Также вертолёт оснащён новым комплексом пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования.



Обновлённый лёгкий многоцелевой вертолет Ка-226, представленный на МАКС-2021, вызвал интерес большого числа делегаций. Одной из ключевых особенностей обновленного вертолёта Ка-226Т является идеальная приспособленность для выполнения полетов в высокогорье, проект модернизации получил рабочее название «Альпинист» (Climber).



Машину отличает низкий уровень вибрации, лёгкость и простота управления, возможность взлёта и посадки на площадки минимальных размеров, в том числе в условиях городской инфраструктуры, высокая точность висения даже при работе с грузом на внешней подвеске, безопасность посадки пассажиров при работающих винтах.



По сравнению с предыдущими моделями обновлённый Ка-226Т будет иметь улучшенные лётно-технические характеристики. В частности, будет увеличена скорость полёта, снижен вес пустого вертолёта, повышена дальность применения, машина сможет применяться на высотах до 6500 метров. Вертолёт опционально может быть оснащён кислородным оборудованием, баллонетами, системой кондиционирования и обогрева воздуха, планируется сертификация для перевозки пассажиров.



Улучшенные лётно-технические характеристики Ка-226Т, экологичность, экономичность, современный комплекс авионики и дополнительные решения в области безопасности полета делают этот вертолет одним из лучших в своём классе, отмечают специалисты.







