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Улан-Удэ попал в тройку городов по росту цен на «вторичку»

Улан-Удэ попал в тройку городов по росту цен на «вторичку»
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Столица Бурятии обогнала Москву и Санкт-Петербург

Столица Бурятии вновь оказалась на третьем месте в рейтинге городов России с максимально подорожавшими квартирами. На этот раз речь идёт о вторичном жилье.

По итогам второго квартала 2021 года средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья в Улан-Удэ увеличилась до 62,8 тыс. руб. (+11,78%). Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы консалтинговой группы SRG.

Лидирующее место в этом рейтинге отдано Сочи, там цена за 1 кв. м. «вторички» увеличилась на 20,29%. И на сегодняшний день средняя стоимость сочинского «квадрата» составляет сейчас 155,78 тыс. руб.

На втором месте по росту цен за квартал находится Краснодар (+12,32%, до 63,65 тыс. руб. за 1 кв. м). Тройку замкнул Улан-Удэ.

На четвёртом месте Омск (+11,15%, до 54,4 тыс. руб.), на пятом — Пенза (+10,81%).

Москва с ростом на 5,19% за квартал заняла в рейтинге 31-е место, Санкт-Петербург с ростом на 5,51% — 27-е. Наименьший рост цен отмечен в Кирове (2,7%), Чебоксарах (3,43%) и Оренбурге (3,54%).

В соцсетях горожане активно обсуждают рост цен на жильё в Бурятии и не понимают, почему это происходит. Ведь в целом жизнь в Улан-Удэ не улучшается – зарплаты не сильно растут, а цены от продуктов до жилья только увеличиваются. Негодованию людей нет предела.

Рост цен произошёл после введения льготной дальневосточной ипотеки. Резко подорожали квартиры на первичном рынке недвижимости, а за ними и «вторичка». Больше года назад ситуацию глава Бурятии Алексей Цыденов комментировал следующим образом:

«Комментарий один, безобразие, конечно. Мы с застройщиками нашими уже встречались, акцентировали внимание на необходимости сдерживания цен. Ориентироваться будем работать с теми, кто цены сдерживает. Кто подходит ответственно к ценовой политике, мы тем в первую очередь будем помогать с инфраструктурой, дороги подводить туда, социальные объекты строить там, где застройщики ответственные. А с застройщиками, которые идут на повышение цены, мы не дружим».

Ранее «Байкал-Dailу» сообщал, что Улан-Удэ занял третье место в рейтинге городов России с максимально подорожавшим за три года жильём.
недвижимость

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