Власти Бурятии будут сотрудничать только с теми застройщиками, кто сдерживает цены
«Байкал-Daily» уже сообщал о проблеме резкого роста цен на квартиры в Улан-Удэ. Первопричиной стала дальневосточная ипотека по 2%, которая выдаётся на новостройки. Льготную ипотеку получили уже 226 молодых семей, а спрос растёт. Как итог – взлетевшая цена на первичном рынке недвижимости. Это привело к росту цен и на «вторичке». Сейчас цена за «квадрат» доходит уже до 60 тысяч рублей, и по оценкам экспертов, это не предел.
Режиссёр и блогер из Забайкальского края Баяр Барадиев 8 февраля на открытом совещании правительства Бурятии в ФСК задал главе Алексею Цыденову вопрос об этой ситуации.
- Комментарий один, безобразие, конечно. Мы с застройщиками нашими уже встречались, акцентировали внимание на необходимости сдерживания цен. Ориентироваться будем работать с теми, кто цены сдерживает. Кто подходит ответственно к ценовой политике, мы тем в первую очередь будем помогать с инфраструктурой, дороги подводить туда, социальные объекты строить там, где застройщики ответственные. А с застройщиками, которые идут на повышение цены, мы не дружим, - ответил Алексей Цыденов.
Льготная ипотека под 2% стала доступна в Бурятии в декабре 2019 года. Эту ипотеку могут взять семьи, в которых супруги не старше 35 лет, а также одинокие родители несовершеннолетних детей и получатели дальневосточных гектаров. Размер займа – до 6 млн рублей, срок выплат – до 20 лет. В городах ипотеку под 2% дают только на новостройки, в сельской местности возможна покупка готового жилья. В качестве первоначального взноса могут быть использованы средства материнского капитала.
Глава Бурятии назвал рост цен на квартиры «безобразием»
Власть, Фото:
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