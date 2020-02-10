 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Февраля

09 Февраля

Популярное

Глава Бурятии назвал рост цен на квартиры «безобразием»

Глава Бурятии назвал рост цен на квартиры «безобразием»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Власти Бурятии будут сотрудничать только с теми застройщиками, кто сдерживает цены

«Байкал-Daily» уже сообщал о проблеме резкого роста цен на квартиры в Улан-Удэ. Первопричиной стала дальневосточная ипотека по 2%, которая выдаётся на новостройки. Льготную ипотеку получили уже 226 молодых семей, а спрос растёт. Как итог – взлетевшая цена на первичном рынке недвижимости. Это привело к росту цен и на «вторичке». Сейчас цена за «квадрат» доходит уже до 60 тысяч рублей, и по оценкам экспертов, это не предел.

Режиссёр и блогер из Забайкальского края Баяр Барадиев 8 февраля на открытом совещании правительства Бурятии в ФСК задал главе Алексею Цыденову вопрос об этой ситуации.

- Комментарий один, безобразие, конечно. Мы с застройщиками нашими уже встречались, акцентировали внимание на необходимости сдерживания цен. Ориентироваться будем работать с теми, кто цены сдерживает. Кто подходит ответственно к ценовой политике, мы тем в первую очередь будем помогать с инфраструктурой, дороги подводить туда, социальные объекты строить там, где застройщики ответственные. А с застройщиками, которые идут на повышение цены, мы не дружим, - ответил Алексей Цыденов.

Льготная ипотека под 2% стала доступна в Бурятии в декабре 2019 года. Эту ипотеку могут взять семьи, в которых супруги не старше 35 лет, а также одинокие родители несовершеннолетних детей и получатели дальневосточных гектаров. Размер займа – до 6 млн рублей, срок выплат – до 20 лет. В городах ипотеку под 2% дают только на новостройки, в сельской местности возможна покупка готового жилья. В качестве первоначального взноса могут быть использованы средства материнского капитала.
глава Бурятии недвижимость Алексей Цыденов
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Глава Бурятии назвал рост цен на квартиры «безобразием»
Глава Бурятии назвал рост цен на квартиры «безобразием»
Власть, 10.02.2020
Власти Бурятии будут сотрудничать только с теми застройщиками, кто сдерживает цены
Алексей Цыденов: «Мечты стать главой Бурятии в детстве не было»
Алексей Цыденов: «Мечты стать главой Бурятии в детстве не было»
Власть, 10.02.2020
Глава Бурятии ответил на вопросы режиссёра из Забайкальского края
Глава Бурятии встретился с сиротами из Сотниково
Глава Бурятии встретился с сиротами из Сотниково
Власть, 10.02.2020
На встрече с владельцами непригодных для жилья домов были приняты важные решения
Главу Бурятии назвали «вежливым и милым пассажиром»
Главу Бурятии назвали «вежливым и милым пассажиром»
Власть, 09.02.2020
В соцсетях обсуждают полёт Алексея Цыденова рейсом «Победы»
Глава Бурятии: «Спасибо всем, кто провёл с нами рабочий день»
Глава Бурятии: «Спасибо всем, кто провёл с нами рабочий день»
Власть, 09.02.2020
Участниками открытого совещания правительства Бурятии в ФСК стали более двух тысяч человек
Глава Бурятии и зампреды правительства публично отчитались
Глава Бурятии и зампреды правительства публично отчитались
Власть, 08.02.2020
 «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из ФСК, где проходит открытое совещание «Наша Бурятия» 
Развитие Бурятии будет основываться на предложениях от жителей
Развитие Бурятии будет основываться на предложениях от жителей
Власть, 08.02.2020
Сегодня в ФСК проходит большое открытое совещание, в котором участвуют более тысячи человек  
Улан-удэнец отсудил у приставов сумму «сгоревшей» путёвки
Улан-удэнец отсудил у приставов сумму «сгоревшей» путёвки
Власть, 08.02.2020
О запрете на выезд из страны мужчину не предупредили вовремя
Бурятии выделили дополнительные 1,6 млрд из «дальневосточной» субсидии
Бурятии выделили дополнительные 1,6 млрд из «дальневосточной» субсидии
Власть, 08.02.2020
Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов сегодня ночью
Подследственный глава Заиграевского района Бурятии вернулся к работе
Подследственный глава Заиграевского района Бурятии вернулся к работе
Власть, 07.02.2020
Решение об отстранении Александра Бурлакова успешно обжаловали
В Бурятии просят установить минимальную стоимость обеда в школе
В Бурятии просят установить минимальную стоимость обеда в школе
Власть, 07.02.2020
По мнению активистов, Бурятия не сможет исполнить поручение Путина без программы модернизации системы школьного питания
Байкал предложили сделать особой федеральной территорией
Байкал предложили сделать особой федеральной территорией
Власть, 07.02.2020
Озеро Байкал может войти в ряд территорий, требующих особого управления
РКБ в Бурятии временно возглавил кардиолог
РКБ в Бурятии временно возглавил кардиолог
Власть, 07.02.2020
Игорь Шпак временно возглавил республиканскую больницу после ухода Евгении Лудуповой
Администрации Агинского округа предложен новый формат работы
Администрации Агинского округа предложен новый формат работы
Власть, 06.02.2020
Ей передадут полномочия сохранения и развития самобытности бурят

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^