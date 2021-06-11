Из Бурятии с начала года вывезли 1,3 млн кубометров древесины

По фактам незаконного вывоза леса возбуждено пять уголовных дел



14 июня Бурятской таможне исполняется 33 года. К этой дате подвели итоги за текущий год, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.



- Наблюдается значительное увеличение объёмов товара, следующего транзитом из Европы в Китай и обратно через территорию России. За пять месяцев 2021 года через таможенные посты Бурятской таможни было перемещено более 3 млн тонн товара. Количество транзитных деклараций увеличилось на 97%, составив 28 196 деклараций, - сообщил первый заместитель начальника таможни Иван Бурлака.



С начала текущего года бурятские таможенники оформили на экспорт более 1,3 млн кубометров древесины, из которых почти 88% составили пиломатериалы.



За нарушения законодательства при экспорте леса Бурятская таможня возбудила 104 дела об административных правонарушениях в отношении лесоэкспортёров (нарушение валютного законодательства, недостоверное декларирование, несоблюдение запретов и ограничений). Из незаконного оборота изъято почти 270 кубометров на сумму более 2 млн рублей.



По фактам незаконного вывоза леса Бурятская таможня возбудила пять уголовных дел, четыре из которых - за контрабанду лесоматериалов в общем количестве 585 кубометров, стоимостью около 6 млн рублей. Пятое уголовное дело также связано с экспортом леса: за проданный в Китай лес не была возвращена валютная выручка в размере 532 млн рублей.



Всего с начала 2021 года бурятские таможенники возбудили 15 уголовных дел и 535 дел об административных правонарушениях.

