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На жильё детям-сиротам в Бурятии выделили более 418 млн

На жильё детям-сиротам в Бурятии выделили более 418 млн
Экономика,  Фото:pixabay.com
Дополнительно предусмотрено 47 млн рублей на тех сирот, что выиграли суды

В Бурятии состоялась очередная процедура жеребьёвки жилья для детей-сирот. Квартиры получат ещё три человека.

По словам временно исполняющей обязанности директора ресурсного центра «Семья» Людмилы Эрдыниевой, распоряжением минимущества Бурятии, жилые помещения в Улан-Удэ, приобретённые в 2020 году, отнесены к спецжилфонду и закреплены на праве оперативного управления за центром «Семья».

- С 8 апреля по 12 мая наши специалисты провели пять процедур жеребьёвки 39 жилых помещений, - уточнила Людмила Эрдыниева. – С детьми-сиротами заключены договоры найма спецжилфонда на пять лет. По истечении этого срока сироты, не имея просроченной задолженности по ЖКХ, не находясь в местах лишения свободы, вправе приватизировать жильё.

В минсоцзащиты Бурятии сообщили о том, что в республике, по данным на 1 мая 2021 года, 5 548 детей-сирот в возрасте от 14 лет и старше подлежат обеспечению жильём. 3 834 человека из этого числа проживают в районах республики, 1 714 – в Улан-Удэ. В этом году на эти цели предусмотрено чуть более 418 миллионов рублей.

- Дополнительно в бюджете Бурятии в 2021 году предусмотрено 47 млн рублей на обеспечение жильем лиц из числа детей-сирот по судебным решениям. Это позволит предоставить квартиры 185 гражданам из числа детей-сирот, - сообщили в минсоцзащиты.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях заместитель прокурора Бурятии объявил предостережение министру строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Николаю Рузавину. Предостережение связано с недопустимостью нарушения законодательства по поводу квартир для детей-сирот. Представитель Следственного комитета, в свою очередь, попросил минстрой «не доводить ситуацию до крайности».
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