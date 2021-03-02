Забайкальцы чаще всего уезжают на ПМЖ в Бурятию

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

На втором месте по миграции жителей Забайкалья находится Иркутская область



Забайкальцы предпочитают переезжать в Бурятию. Об этом свидетельствуют данные Забайкалкрайстата.



За счёт миграции между регионами России население края сократилось на 4081 человека (в 2019 году - на 5776 человек). Наибольшее количество жителей края выбыли на постоянное место жительства в Бурятию – 16,4%, Иркутскую область -7,2%, Краснодарский край – 6%, Красноярский край – 5,6%, Новосибирскую область – 5,4%, Московскую область – 4,7% и другие территории России.



В целом, на территории Забайкальского края в 2020 году сохранялась миграционная убыль населения. По оперативным данным, в 2020 году, в Забайкальский край прибыло 24882 человека, выбыло 28972 человека. За счёт миграционного оттока численность населения края сократилась на 4090 человек (в 2019 году миграционная убыль составляла 5489 человек).

