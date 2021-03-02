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Забайкальцы чаще всего уезжают на ПМЖ в Бурятию

Забайкальцы чаще всего уезжают на ПМЖ в Бурятию
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
На втором месте по миграции жителей Забайкалья находится Иркутская область

Забайкальцы предпочитают переезжать в Бурятию. Об этом свидетельствуют данные Забайкалкрайстата.

За счёт миграции между регионами России население края сократилось на 4081 человека (в 2019 году - на 5776 человек). Наибольшее количество жителей края выбыли на постоянное место жительства в Бурятию – 16,4%, Иркутскую область -7,2%, Краснодарский край – 6%, Красноярский край – 5,6%, Новосибирскую область – 5,4%, Московскую область – 4,7% и другие территории России.

В целом, на территории Забайкальского края в 2020 году сохранялась миграционная убыль населения. По оперативным данным, в 2020 году, в Забайкальский край прибыло 24882 человека, выбыло 28972 человека. За счёт миграционного оттока численность населения края сократилась на 4090 человек (в 2019 году миграционная убыль составляла 5489 человек).
миграция населения Забайкальский край
 
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