Через Бурятию в Монголию провезли пять тонн рыбьего жира

В Наушках в феврале досмотрено более 10 тысяч тонн животноводческой продукции



В феврале специалисты Россельхознадзора в железнодорожном пункте пропуска Наушки в Бурятии досмотрели 10 066 тонн животноводческой продукции.



При экспорте из России в Монголию проконтролировано 316 тонн молочной, 446 тонн мясной, 48 тонн рыбной продукции, 8608 тонн кормовых смесей; 6 461 280 штук куриных яиц, 1 тонна продуктов питания, 5 тонн рыбьего жира.



При импортных перевозках из Китая в Россию досмотрено 415 тонн кормовых добавок для животных, 8 тонн тушёной говядины и 10 тонн лакомств для животных.



При транзитных перевозках досмотрено 198 тонн мясной продукции из Монголии в Гонконг и 11 тонн продуктов питания из Германии в Монголию.



Вся подконтрольная продукция соответствовала сопроводительным документам, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

