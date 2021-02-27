В Улан-Удэ намечена масштабная стройка на 60 тысяч жильцов

Новое здание инфекционной больницы решили не строить посреди жилого квартала
26 февраля на сессии Улан-Удэнского горсовета депутаты внесли два изменения в Генплан города. Изменения коснулись 140 «б» микрорайона, а также части территорий в микрорайонах 148 «а», 146 «б» и 162.
В первом случае, в 140 «б» микрорайоне, границы Генплана изменены для жилищного строительства и дороги. Последнюю планируется построить в 2022 году, сумма проекта оценивается 110 миллионов рублей. Деньги будут выделены из федерального бюджета.
Во втором случае речь идёт об участке в 138 га. Там планируется строительство более миллиона кв. м. жилья, но на данный момент в середине этого участка выделено место под строительство нового здания инфекционной больницы.
- В общем, методом обмена мы перенесли этот земельный участок, выделенный под строительство больницы, договорились с минздравом, на край этого большого земельного участка. То есть, она будет отдельно, защищена зелёным массивом. Как-то не то, чтобы в середине застройки была инфекционная больница, - рассказал депутат горсовета Валерий Шагжитаров.
Строительство жилых домов в этих микрорайонах будет рассчитано на 11 лет. Планируется, что там будет проживать от 59 до 60 тысяч человек. Одновременно со строительством жилых домов, должно начаться возведение школы на 1275 мест и двух детских садов по 280 мест.
Чтобы осилить такое большое строительство, в Улан-Удэ возводят домостроительный комбинат. Как сообщал «Байкал-Dailу», домостроительным комбинатом занимается застройщик «Бургражданстрой». Комбинат будет изготавливать железобетонные плиты для строительства зданий для ИЖС и многоквартирных домов.
- Домостроительный комбинат будет находиться на территории ТЭЦ-2. Он будет работать и производить все материалы для того, чтобы эти все квадратные метры изготавливались и строились. По расчётам, которые нам дали, ежегодно планируется до 100 тысяч кв. м. сдавать. Чтобы миллион кв. м. сделать, нужен будет большой объём. Поэтому такой комбинат нужен, - пояснил председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.
В Улан-Удэ намечена масштабная стройка на 60 тысяч жильцов
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