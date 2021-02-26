 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 февраля

25 февраля

Популярное

В Бурятии сэкономили 10 млн на командировках чиновников

В Бурятии сэкономили 10 млн на командировках чиновников
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Экономия связана с уходом мероприятий в онлайн

Правительство Бурятии сэкономило свыше 10 млн на командировочных расходах. Об этом стало известно в ходе обсуждения на сессии Хурала ввода четырёх новых ставок в центре обработки данных при администрации главы и правительства республики и ставки секретаря Общественной палаты Бурятии.

Один из депутатов поинтересовался, ведётся ли работа по сокращению численности чиновников.

- Мы этот вопрос постоянно держим на контроле, действительно, хотим оптимизировать численность, но дело в том, что у нас ряд полномочий добавляется год от года. В частности, напомню, что у нас по проектному управлению - в соответствии с решением правительства России - создан проектный офис, который занимается проектным управлением, и его расширяют. Вы знаете, что у нас увеличилось число финансирования, число проектов - нацпроектов, региональных проектов, которые тоже требуют сопровождения, требуют определённой армии людей, - пояснил зампред правительства республики Баир Цыренов.

Зампред правительства отметил, что они хотят провести сокращение.

- Но я думаю, что вы все знаете, что если мы сокращаем человека, то мы обязаны выплатить ему определённое денежное содержание. Такие расходы необходимо будет вносить в бюджет. Как только у нас соответствующие предложения будут, мы, конечно, с вами обсудим. На сегодня пока этого нет. И я добавлю, мы создаём рабочую группу по определению КП госслужащих, и я думаю, что это нам поможет для принятия решений по численности тех или иных органов исполнительной власти, - сказал Баир Цыренов.

При этом он добавил по сокращению расходов.

- Я по ЦОДу (центр обработки данных – прим. ред.). Хочу добавить, в связи с тем, что мы уходим в онлайн, у нас сократилось количество командировочных расходов, по прошлому году свыше 10 млн экономия по командировочным расходам. Я думаю, что с учетом работы в этом формате эта тенденция сохранится, - заключил зампред.


командировка бюджет
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии сэкономили 10 млн на командировках чиновников
В Бурятии сэкономили 10 млн на командировках чиновников
Экономика, 26.02.2021
Экономия связана с уходом мероприятий в онлайн  
Грузовое направление МАПП Кяхта перевели на регулярный режим
Грузовое направление МАПП Кяхта перевели на регулярный режим
Экономика, 26.02.2021
Физлицам по-прежнему невозможно пересечь границу
В Бурятии приостановили строительство тепличного комплекса
В Бурятии приостановили строительство тепличного комплекса
Экономика, 26.02.2021
Жители Гусиноозёрска забили тревогу из-за демонтажа объектов тепличного комплекса
В Иркутске поставлен рекорд по доходам бюджета
В Иркутске поставлен рекорд по доходам бюджета
Экономика, 25.02.2021
Доходная часть бюджета Иркутска увеличилась до 23,5 миллиардов
В Бурятии инвестор отказывается от распиаренной птицефабрики
В Бурятии инвестор отказывается от распиаренной птицефабрики
Экономика, 25.02.2021
«Он потыкался, помыкался, ни один банк его не кредитует», - сообщила министр экономики
В Бурятии прибавились должности, оплачиваемые из бюджета
В Бурятии прибавились должности, оплачиваемые из бюджета
Экономика, 25.02.2021
Новые ставки появились в центре при администрации главы Бурятии и в Общественной палате
В Бурятии с трудом одобрили субсидию в 20 млн «ЭкоАльянсу»
В Бурятии с трудом одобрили субсидию в 20 млн «ЭкоАльянсу»
Экономика, 25.02.2021
Против законопроекта выступала Счётная палата и прокуратура
В Бурятии стали реже ездить в автобусах
В Бурятии стали реже ездить в автобусах
Экономика, 25.02.2021
Снижается и число самих автобусов
В Бурятии «ЭкоАльянсу» хотят выделить ещё 20 млн рублей
В Бурятии «ЭкоАльянсу» хотят выделить ещё 20 млн рублей
Экономика, 25.02.2021
Вопрос в Хурал вынесло правительство Бурятии
В Забайкалье торговые сети договорились о сдерживании цен
В Забайкалье торговые сети договорились о сдерживании цен
Экономика, 24.02.2021
Соглашение касается стоимости сахара и растительного масла
В Улан-Удэ потратят 570 тысяч на новые таблички
В Улан-Удэ потратят 570 тысяч на новые таблички
Экономика, 24.02.2021
На торгах цену контракта уронили в три раза
В Бурятии назвали самую популярную бытовую услугу
В Бурятии назвали самую популярную бытовую услугу
Экономика, 24.02.2021
Жители Бурятии стали реже ремонтировать обувь и заказывать фотосессии
Чартерные рейсы вызвали в Бурятии интерес к работе в туризме
Чартерные рейсы вызвали в Бурятии интерес к работе в туризме
Экономика, 22.02.2021
Родственник бурятского гида решил продать БМВ Х5 и купить автобус для туристов
Аэропорт Улан-Удэ впервые обошёл аэропорты Томска и Кемерово
Аэропорт Улан-Удэ впервые обошёл аэропорты Томска и Кемерово
Экономика, 20.02.2021
Аэропорт Улан-Удэ обслужил почти четыре тысячи человек
Ледовый дворец в Улан-Удэ выдержит 9-балльное землетрясение
Ледовый дворец в Улан-Удэ выдержит 9-балльное землетрясение
Экономика, 19.02.2021
Министр спорта России посетил ФСК и строящийся ледовый дворец. Фоторепортаж

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^