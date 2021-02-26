Экономия связана с уходом мероприятий в онлайн
Правительство Бурятии сэкономило свыше 10 млн на командировочных расходах. Об этом стало известно в ходе обсуждения на сессии Хурала ввода четырёх новых ставок в центре обработки данных при администрации главы и правительства республики и ставки секретаря Общественной палаты Бурятии.
Один из депутатов поинтересовался, ведётся ли работа по сокращению численности чиновников.
- Мы этот вопрос постоянно держим на контроле, действительно, хотим оптимизировать численность, но дело в том, что у нас ряд полномочий добавляется год от года. В частности, напомню, что у нас по проектному управлению - в соответствии с решением правительства России - создан проектный офис, который занимается проектным управлением, и его расширяют. Вы знаете, что у нас увеличилось число финансирования, число проектов - нацпроектов, региональных проектов, которые тоже требуют сопровождения, требуют определённой армии людей, - пояснил зампред правительства республики Баир Цыренов.
Зампред правительства отметил, что они хотят провести сокращение.
- Но я думаю, что вы все знаете, что если мы сокращаем человека, то мы обязаны выплатить ему определённое денежное содержание. Такие расходы необходимо будет вносить в бюджет. Как только у нас соответствующие предложения будут, мы, конечно, с вами обсудим. На сегодня пока этого нет. И я добавлю, мы создаём рабочую группу по определению КП госслужащих, и я думаю, что это нам поможет для принятия решений по численности тех или иных органов исполнительной власти, - сказал Баир Цыренов.
При этом он добавил по сокращению расходов.
- Я по ЦОДу (центр обработки данных – прим. ред.). Хочу добавить, в связи с тем, что мы уходим в онлайн, у нас сократилось количество командировочных расходов, по прошлому году свыше 10 млн экономия по командировочным расходам. Я думаю, что с учетом работы в этом формате эта тенденция сохранится, - заключил зампред.
В Бурятии сэкономили 10 млн на командировках чиновников
Экономика, Фото:
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