 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 февраля

24 февраля

Популярное

В Бурятии прибавились должности, оплачиваемые из бюджета

В Бурятии прибавились должности, оплачиваемые из бюджета
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Новые ставки появились в центре при администрации главы Бурятии и в Общественной палате

В Бурятии вводят четыре новые ставки в центре обработки данных при администрации главы и правительства республики. Помимо этого, появится ставка секретаря Общественной палаты Бурятии, которая также будет оплачиваться из бюджета.

Вопрос сегодня на сессии Народного Хурала поднял коммунист Баир Цыренов.

- У нас очень много сокращений расходов Народного Хурала, с чем нельзя не согласиться, что Хуралу может быть и надо тоже сократить расходы. Но, извините, в правительстве у нас огромная армия сидит, где действительно резервы для сокращения есть. А из года в год с каждой повестки сессии Народного Хурала – буквально каждый год мы увеличиваем то по линии агентства лесного хозяйства, минстрой увеличивали, сейчас – дополнительные ставки по цифровизации. Те, кто раньше был ответственным за офлайн-совещания, их же можно переобучить. Почему у нас происходит бесконечное увеличение ставок? – задал вопрос Баир Цыренов.

Новые ставки обсуждались в рамках законопроекта о внесении изменений в закон Бурятии «О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Ситуацию объяснил зампред правительства республики Баир Цыренов.

- По ЦОДу, по центру обработки данных поясню. Это четыре ставки инженерных вводится, вводится в связи с чем? Мы в прошлом году столкнулись с ковидом и с тем, что вынуждены во многом перевести в онлайн, поэтому, конечно, увеличилось видеоконференций, но при этом ещё у нас увеличилось количество платформ, которые обслуживает наш ЦОД. У нас «Работающая Бурятия», база по ковид, платформа обратной связи, 112, «Безопасный город» и многое другое, - сообщил он.

Зампред правительства добавил, что при этом нагрузка на существующих технических сотрудников возросла. Он подчеркнул, что новые ставки – это не госслужащие.

- Также по ставке секретаря для Общественной палаты. В Общественной палате у нас много возрастных, которые вынуждены работать дистанционно. Секретаря там нет, вставал вопрос о том, чтобы добавить численность три человека, но просто решили, что мы сейчас можем дать только секретаря с тем, чтобы он помогал технически все вещи оформлять, - заключил Баир Цыренов.

Выяснилось, что введение ставки секретаря Общественной палаты обойдется в бюджету в 336,6 тысяч рублей в год, а четыре инженерных ставок - в три млн.

В ходе сессии предлагалось выделить поправку отдельно для голосования - от всего пакета планируемых изменений в закон о бюджете. Но оказалось, что сделать это невозможно: депутаты голосуют либо за весь пакет, либо по каждой поправке отдельно.

В итоге законопроект был принят в двух чтениях, в том числе и введение новых рабочих мест.


Народный Хурал бюджет
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии прибавились должности, оплачиваемые из бюджета
В Бурятии прибавились должности, оплачиваемые из бюджета
Экономика, 25.02.2021
Новые ставки появились в центре при администрации главы Бурятии и в Общественной палате
В Бурятии с трудом одобрили субсидию в 20 млн «ЭкоАльянсу»
В Бурятии с трудом одобрили субсидию в 20 млн «ЭкоАльянсу»
Экономика, 25.02.2021
Против законопроекта выступала Счётная палата и прокуратура
В Бурятии стали реже ездить в автобусах
В Бурятии стали реже ездить в автобусах
Экономика, 25.02.2021
Снижается и число самих автобусов
В Бурятии «ЭкоАльянсу» хотят выделить ещё 20 млн рублей
В Бурятии «ЭкоАльянсу» хотят выделить ещё 20 млн рублей
Экономика, 25.02.2021
Вопрос в Хурал вынесло правительство Бурятии
В Забайкалье торговые сети договорились о сдерживании цен
В Забайкалье торговые сети договорились о сдерживании цен
Экономика, 24.02.2021
Соглашение касается стоимости сахара и растительного масла
В Улан-Удэ потратят 570 тысяч на новые таблички
В Улан-Удэ потратят 570 тысяч на новые таблички
Экономика, 24.02.2021
На торгах цену контракта уронили в три раза
В Бурятии назвали самую популярную бытовую услугу
В Бурятии назвали самую популярную бытовую услугу
Экономика, 24.02.2021
Жители Бурятии стали реже ремонтировать обувь и заказывать фотосессии
Чартерные рейсы вызвали в Бурятии интерес к работе в туризме
Чартерные рейсы вызвали в Бурятии интерес к работе в туризме
Экономика, 22.02.2021
Родственник бурятского гида решил продать БМВ Х5 и купить автобус для туристов
Аэропорт Улан-Удэ впервые обошёл аэропорты Томска и Кемерово
Аэропорт Улан-Удэ впервые обошёл аэропорты Томска и Кемерово
Экономика, 20.02.2021
Аэропорт Улан-Удэ обслужил почти четыре тысячи человек
Приставы Бурятии взыскали 5,5 миллиардов рублей
Приставы Бурятии взыскали 5,5 миллиардов рублей
Экономика, 20.02.2021
Судебные приставы Бурятии подвели итоги 2020 года
Ледовый дворец в Улан-Удэ выдержит 9-балльное землетрясение
Ледовый дворец в Улан-Удэ выдержит 9-балльное землетрясение
Экономика, 19.02.2021
Министр спорта России посетил ФСК и строящийся ледовый дворец. Фоторепортаж
В Бурятии хотят построить центр для подготовки сборных России
В Бурятии хотят построить центр для подготовки сборных России
Экономика, 19.02.2021
Федеральный спортивный центр хотят строить на берегу Байкала
В Улан-Удэ детскую школу искусств отремонтируют за 7 млн
В Улан-Удэ детскую школу искусств отремонтируют за 7 млн
Экономика, 19.02.2021
Обновлённый корпус откроется к новому учебному году
В Бурятии вдвое выросла застрахованная площадь посевов
В Бурятии вдвое выросла застрахованная площадь посевов
Экономика, 19.02.2021
Помогает механизм страхования сельскохозяйственных рисков
В Бурятии цены на товары и услуги выросли на 0,6%
В Бурятии цены на товары и услуги выросли на 0,6%
Экономика, 18.02.2021
В республике рассказали о картине инфляции в январе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^