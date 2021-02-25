В Бурятии прибавились должности, оплачиваемые из бюджета

Новые ставки появились в центре при администрации главы Бурятии и в Общественной палате



В Бурятии вводят четыре новые ставки в центре обработки данных при администрации главы и правительства республики. Помимо этого, появится ставка секретаря Общественной палаты Бурятии, которая также будет оплачиваться из бюджета.



Вопрос сегодня на сессии Народного Хурала поднял коммунист Баир Цыренов.



- У нас очень много сокращений расходов Народного Хурала, с чем нельзя не согласиться, что Хуралу может быть и надо тоже сократить расходы. Но, извините, в правительстве у нас огромная армия сидит, где действительно резервы для сокращения есть. А из года в год с каждой повестки сессии Народного Хурала – буквально каждый год мы увеличиваем то по линии агентства лесного хозяйства, минстрой увеличивали, сейчас – дополнительные ставки по цифровизации. Те, кто раньше был ответственным за офлайн-совещания, их же можно переобучить. Почему у нас происходит бесконечное увеличение ставок? – задал вопрос Баир Цыренов.



Новые ставки обсуждались в рамках законопроекта о внесении изменений в закон Бурятии «О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Ситуацию объяснил зампред правительства республики Баир Цыренов.



- По ЦОДу, по центру обработки данных поясню. Это четыре ставки инженерных вводится, вводится в связи с чем? Мы в прошлом году столкнулись с ковидом и с тем, что вынуждены во многом перевести в онлайн, поэтому, конечно, увеличилось видеоконференций, но при этом ещё у нас увеличилось количество платформ, которые обслуживает наш ЦОД. У нас «Работающая Бурятия», база по ковид, платформа обратной связи, 112, «Безопасный город» и многое другое, - сообщил он.



Зампред правительства добавил, что при этом нагрузка на существующих технических сотрудников возросла. Он подчеркнул, что новые ставки – это не госслужащие.



- Также по ставке секретаря для Общественной палаты. В Общественной палате у нас много возрастных, которые вынуждены работать дистанционно. Секретаря там нет, вставал вопрос о том, чтобы добавить численность три человека, но просто решили, что мы сейчас можем дать только секретаря с тем, чтобы он помогал технически все вещи оформлять, - заключил Баир Цыренов.



Выяснилось, что введение ставки секретаря Общественной палаты обойдется в бюджету в 336,6 тысяч рублей в год, а четыре инженерных ставок - в три млн.



В ходе сессии предлагалось выделить поправку отдельно для голосования - от всего пакета планируемых изменений в закон о бюджете. Но оказалось, что сделать это невозможно: депутаты голосуют либо за весь пакет, либо по каждой поправке отдельно.



В итоге законопроект был принят в двух чтениях, в том числе и введение новых рабочих мест.





