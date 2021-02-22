Чартерные рейсы вызвали в Бурятии интерес к работе в туризме

Родственник бурятского гида решил продать БМВ Х5 и купить автобус для туристов
Запуск чартерных рейсов, сперва летних, а теперь уже и зимних, в Бурятии назвали событием, «всколыхнувшим республику». Об этом заявил местный гид Эрдэни Дымчиков, слова которого приводят «Известия».
- У меня много друзей, связанных с туристической индустрией, и все они говорят: этим летом столько народу, мы в шоке; гидов нет, мест нет, машин, автобусов не хватает. И многие люди, видя этот наплыв, начинают задумываться о вложениях в туристическую инфраструктуру. Кто-то автобус хочет купить, кто-то отель расширить. Мне шурин звонит, спрашивает: «Как там дела, автобус можно покупать, хочу продать свой Х5?» — рассказал Эрдэни Дымчиков.
Как сообщал «Байкал-Dailу», чартерные рейсы с туристами, которые купили пакетный тур в Бурятию, впервые приземлились в Улан-Удэ летом. Бурятия приняла 10 чартеров из Москвы. Туристов возили по самым интересным и знаковым местам в Бурятии, вроде Иволгинского дацана, семейских сёл и, конечно же, Байкала. Программа была признана успешной, и 7 февраля в Улан-Удэ приземлился первый рейс зимней чартерной программы. Подобные рейсы будут каждую субботу до 27 марта – на этот не только из Москвы, но и из Екатеринбурга.
- Первый зимний чартер на Байкал позволяет нам формировать устойчивый спрос на это направление и развивать в регионе именно организованный туризм. Это позволит нам сделать Байкал доступнее для наших граждан, сохранить при этом экосистему озера, а с другой стороны, сделать так, чтобы туризм вносил вклад в экономику региона и в создание рабочих мест, — цитируют главу Ростуризма Зарину Догузову «Известия».
По словам министра туризма Бурятии Марии Бадмацыреновой, летние 10 чартерных рейсов привезли в республику около 1,5 тыс. пакетных туристов, но местному бюджету это принесло примерно 58 млн рублей. В рамках зимней чартерной программы TUI планирует привести в Бурятию уже около 2400 туристов.
- Пакетный турист чем хорош? Тем, что бизнес, наши местные принимающие компании точно знают, что гости приедут, мы знаем, куда они пойдут, где остановятся, какие места посетят. И бизнес начинает вкладывать деньги в развитие инфраструктуры, понимая, что турист будет, - пояснил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Корреспондент «Известий» на себе испытал программу, которую предлагают в зимней чартерной программе. Сюда включены экскурсии по Улан-Удэ, поездка на байкальский полуостров Святой Нос. На «буханках» и на судне на воздушной подушке туристов возят по льду Байкала к островам Голый и Лысый. В программе – отдых на красивом льду, посещение знаменитых пещер с байкальскими сосульками, купание в горячих источниках бухты Змеиная, посещение семейских, Иволгинского дацана и др.
Чартерные рейсы вызвали в Бурятии интерес к работе в туризме
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 20.02.2021
Судебные приставы Бурятии подвели итоги 2020 года
Министр спорта России посетил ФСК и строящийся ледовый дворец. Фоторепортаж
Федеральный спортивный центр хотят строить на берегу Байкала
Товарооборот Бурятии со странами ЕАЭС снизился на 60%
Обновлённый корпус откроется к новому учебному году
Помогает механизм страхования сельскохозяйственных рисков
В республике рассказали о картине инфляции в январе
Средства поступят из федерального бюджета
Будет пересмотрен формат проведения спортивных и культурных мероприятий в помещениях
Начальная цена – 380 млн
В Бурятии заявили о замедлении роста цен на овощи и фрукты
Подготовительные работы уже ведутся
Экономика, 17.02.2021
Новостью обрадовал Алексей Цыденов
Экономика, 17.02.2021
В соседней Иркутской области наблюдается дефицит топлива
Экономика, 10.02.2021
Разработка заброшенного рудника началась в Окинском районе