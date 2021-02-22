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Чартерные рейсы вызвали в Бурятии интерес к работе в туризме

Чартерные рейсы вызвали в Бурятии интерес к работе в туризме
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Родственник бурятского гида решил продать БМВ Х5 и купить автобус для туристов

Запуск чартерных рейсов, сперва летних, а теперь уже и зимних, в Бурятии назвали событием, «всколыхнувшим республику». Об этом заявил местный гид Эрдэни Дымчиков, слова которого приводят «Известия».

- У меня много друзей, связанных с туристической индустрией, и все они говорят: этим летом столько народу, мы в шоке; гидов нет, мест нет, машин, автобусов не хватает. И многие люди, видя этот наплыв, начинают задумываться о вложениях в туристическую инфраструктуру. Кто-то автобус хочет купить, кто-то отель расширить. Мне шурин звонит, спрашивает: «Как там дела, автобус можно покупать, хочу продать свой Х5?» — рассказал Эрдэни Дымчиков.

Как сообщал «Байкал-Dailу», чартерные рейсы с туристами, которые купили пакетный тур в Бурятию, впервые приземлились в Улан-Удэ летом. Бурятия приняла 10 чартеров из Москвы. Туристов возили по самым интересным и знаковым местам в Бурятии, вроде Иволгинского дацана, семейских сёл и, конечно же, Байкала. Программа была признана успешной, и 7 февраля в Улан-Удэ приземлился первый рейс зимней чартерной программы. Подобные рейсы будут каждую субботу до 27 марта – на этот не только из Москвы, но и из Екатеринбурга.

- Первый зимний чартер на Байкал позволяет нам формировать устойчивый спрос на это направление и развивать в регионе именно организованный туризм. Это позволит нам сделать Байкал доступнее для наших граждан, сохранить при этом экосистему озера, а с другой стороны, сделать так, чтобы туризм вносил вклад в экономику региона и в создание рабочих мест, — цитируют главу Ростуризма Зарину Догузову «Известия».

По словам министра туризма Бурятии Марии Бадмацыреновой, летние 10 чартерных рейсов привезли в республику около 1,5 тыс. пакетных туристов, но местному бюджету это принесло примерно 58 млн рублей. В рамках зимней чартерной программы TUI планирует привести в Бурятию уже около 2400 туристов.

- Пакетный турист чем хорош? Тем, что бизнес, наши местные принимающие компании точно знают, что гости приедут, мы знаем, куда они пойдут, где остановятся, какие места посетят. И бизнес начинает вкладывать деньги в развитие инфраструктуры, понимая, что турист будет, - пояснил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Корреспондент «Известий» на себе испытал программу, которую предлагают в зимней чартерной программе. Сюда включены экскурсии по Улан-Удэ, поездка на байкальский полуостров Святой Нос. На «буханках» и на судне на воздушной подушке туристов возят по льду Байкала к островам Голый и Лысый. В программе – отдых на красивом льду, посещение знаменитых пещер с байкальскими сосульками, купание в горячих источниках бухты Змеиная, посещение семейских, Иволгинского дацана и др.

туризм
 
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