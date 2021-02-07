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Чартерные туристы первые шаги в Улан-Удэ сделали по красной дорожке

Чартерные туристы первые шаги в Улан-Удэ сделали по красной дорожке
Общество,  Фото:страница Марии Бадмацыреновой
В Улан-Удэ приземлился первый рейс чартерной зимней туристической программы

Сегодня утром, 6 февраля, в аэропорту Улан-Удэ приземлился первый зимний чартер с туристами. Рейс прибыл из Екатеринбурга. Туристам устроили небанальную встречу, расстелив перед трапом самолёта красную ковровую дорожку. Фотографии появились на странице министра туризма Бурятии Марии Бадмацыреновой, которая была в числе встречающих.




Также в Улан-Удэ прибыла руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Её сопровождает глава Бурятии Алексей Цыденов.





Чартерные рейсы на зимний Байкал в Бурятию будут летать из Екатеринбурга и Москвы. Туристы покупают полный пакетный тур, включающий авиаперелёт, проживание и полный набор туруслуг. Самостоятельный подобный тур обойдётся минимум в два раза дороже, нежели организованный. Помимо этого, из Екатеринбурга нет прямых авиарейсов в бурятскую столицу.

- Мы действительно сделали Байкал доступным, – говорит генеральный директор туроператора TUI РоссияТарас Демура. – Важно, чтобы внутренний турпродукт мог конкурировать с зарубежными направлениями. В прошлом году, по известным причинам, варианты отдыха были сильно ограничены, благодаря чему мы наблюдали кратный рост путешествий по России.

Чартерные рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» будут вылетать еженедельно по субботам из Москвы и Екатеринбурга и прибывать в Улан-Удэ утром следующего дня. Для туристов разработано десять программ, включающих посещение Иволгинского дацана, знакомство с бытом коренного народа в этнокомплексе «Степной кочевник» и традициями старообрядчества. Отдельная программа разработана на льду Байкала, где туристы смогут покататься на коньках, заглянуть в обледеневшие прибрежные пещеры, прокатиться по озеру на хивусах, побывать на острове Ольхон.

Чартерная полётная программа TUI Россия продлится до конца марта. За это время на зимний Байкал смогут отправиться более трёх тысяч туристов.

О запуске зимней чартерной программы в Бурятии было объявлено осенью. На этот шаг пошли после успеха аналогичной летней программы, когда Бурятия приняла из Москвы 10 чартеров с туристами. Их возили по самым интересным и знаковым местам в Бурятии, вроде Иволгинского дацана, семейских сёл и, конечно же, Байкала. Первый чартерный рейс, который приземлился 5 июля, встретили в Улан-Удэ очень необычно – самолёт с туристами пропустили через водяную арку. Перед туристами также стелили красную дорожку. Уже в аэропорту их встречали артисты в национальных костюмах.

Зимняя Бурятия также не менее интересна туристам, говорил ранее глава Бурятии Алексей Цыденов. Он призывал россиян ехать на Байкал в том числе за зимним загаром. «Будет не хуже, чем на Мальдивах», - обращался Алексей Цыденов.
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