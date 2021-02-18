В Бурятии цены на товары и услуги выросли на 0,6%

Республика Бурятия Забайкальский край Иркутская область Бензин АИ-92 44,48 46,28 43,94 Бензин АИ-95 46,89 49,36 47,14 Дизельное топливо 50,96 52,08 51,49

С начала года потребительские цены на товары и услуги в Бурятии выросли на 0,6% (по РФ – 0,7 %). Наибольший вклад в инфляцию дал рост цен на непродовольственные товары – 101,1%. На продовольственные товары отмечается рост цен на 0,7%. Стоимость услуг снизилась на 0,6 %.Основное влияние на рост цен продовольственных товаров оказывает увеличение цен на молоко и молочную продукцию, чай, кофе, какао и плодоовощную продукцию, включая картофель. Индекс потребительских цен на молоко и молочную продукцию в январе составил 102,1%. Наибольший вклад дал рост цен на молоко питьевое цельное стерилизованное (2,5-3,2% жирности) – 103,8%. Чай, кофе, какао подорожали на 4,7 %.Индекс потребительских цен на плодоовощную продукцию в январе составил 101,1%. Так, в январе 2021 года в сравнении с декабрём 2020 года увеличились цены на картофель – на 10,2%; капусту белокочанную свежую – на 9,9 %; морковь, свёклу столовую, помидоры свежие, лук репчатый, чеснок, грибы свежие, овощи замороженные – на 5,4-0,2%; виноград, груши, орехи, сухофрукты – на 8,2-0,4%. Снижение цен отмечается на огурцы свежие – на 2,4%; апельсины, яблоки, лимоны, бананы – на 6,2-0,7%. Цены на зелень свежую, ягоды замороженные остались неизменными.Алкогольные напитки подорожали на 0,6%. Цены на пиво зарубежных торговых марок увеличились на 7,1%.Основное влияние на рост цен на непродовольственные товары оказало увеличение цен на легковые автомобили на 0,9%, строительные материалы – на 1,3% и мебель – на 2,2 %.Цены на бензин с начала года выросли на 1,1% и на 8 февраля 2021 года составили:С начала года подешевели услуги пассажирского транспорта – на 6,6%, что обусловлено снижением цен на услуги железнодорожного транспорта на 10,3%. Так, в январе, проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного и нефирменного поезда дальнего следования (в расчёте на 100 км пути) стал дешевле на 11,9%, проезд в купейном вагоне – на 8,7%, сообщает пресс-служба минэкономики РБ.