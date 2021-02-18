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Бурятии направят 65 млн рублей на развитие промышленности

Бурятии направят 65 млн рублей на развитие промышленности
Экономика,  Фото:pixabay.com
Средства поступят из федерального бюджета

Минпромторг России совместно с минвостокразвития подвели итоги отбора заявок субъектов Российской Федерации на поддержку региональных программ развития промышленности. Из поступивших 52 заявок одобрено 25, в числе которых заявка Бурятии.

По итогам оценки заявок и распределения субсидии региональная промышленность получит поддержку в размере 65 млн рублей – это второй по объёму транш среди всех субъектов РФ, принявших участие в отборе. Средства будут направлены на докапитализацию регионального фонда развития промышленности и поступят в Бурятию во втором квартале 2021 года.

Всего в федеральном бюджете на поддержку региональной промышленности в 2021 году предусмотрен 1 млрд рублей. Средства выделяются регионам в форме межбюджетного трансфера по итогам конкурсного отбора региональных программ развития промышленности с учётом их ранжирования. При расчёте размера поддержки применяются ряд повышающих коэффициентов, в том числе, 10-процентная надбавка, если субъект РФ входит в перечень приоритетных геостратегических территорий РФ. По предложению минвостокразвития, в этот перечень включены все регионы Дальневосточного федерального округа. Поддержка из федерального бюджета предоставляется на условиях регионального софинансирования.

Как сообщает пресс-служба минвостокразвития России, ведомство совместно с дальневосточными регионами продолжит работу по привлечению средств федерального бюджета на развитие региональной промышленности Дальнего Востока, в том числе на возмещение части затрат промышленных предприятий на оплату услуг по подключению к коммунальной инфраструктуре и приобретение нового оборудования, первого взноса по договорам лизинга оборудования российского производства.
Бурятия промышленность экономика субсидии поддержка предприятий
 
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