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Власти Бурятии заявили об отсутствии бензинового кризиса

Власти Бурятии заявили об отсутствии бензинового кризиса
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В соседней Иркутской области наблюдается дефицит топлива

Вот уже почти месяц ряд российских дальневосточных регионов испытывают проблемы с поставками бензина на АЗС. Нехватку топлива ощутили на себе Хабаровский край и Амурская область, а теперь и Иркутская область.

Во вторник, 16 февраля, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провёл оперативное совещание по поводу дефицита бензина марки АИ-95 на заправках. «Утром лично побывал на одной из АЗС. Оператор пояснила, что 95-й бензин продается только корпоративным клиентам. Считаю, что такая ситуация недопустима. Жителей необходимо своевременно информировать о причинах отсутствия топлива и сроках решения проблемы, чтобы не возникало очередей и ажиотажа», - подчеркнул губернатор.

В минтрансе Бурятии, в свою очередь, заявили, что «ситуация на нефтяном рынке республики стабильная».

- По состоянию на 17 февраля ситуацию с обеспечением нефтепродуктов в Бурятии можно назвать стабильной. Обеспеченность топливом, включая объёмы на АЗС, у основных поставщиков составляет в среднем 18 дней (Аи-92 - запасы на 21 день; Аи-95 - запасы на 24 дня, дизельное топливо – запасы на 18 дней), - сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.

Основными поставщиками нефтепродуктов являются АО «Бурятнефтепродукт» и ООО «ННК-Байкалнефтепродукт». Также снабжением топлива занимается ряд независимых АЗС, покупающих нефтепродукты у АО «Бурятнефтепродукт».

- На сегодняшний день, фактов возникновения перебоев в поставках и отсутствия нефтепродуктов на АЗС Бурятии с начала 2021 года не выявлено, - отметил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.

- На нефтебазы АО «Бурятнефтепродукт» доставка топлива осуществляется по железной дороге с АО «Ангарская Нефтехимическая Компания» и АО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод». Завоз нефтепродуктов на АЗС идет бесперебойно на регулярной основе собственным автотранспортом и реализуется через сети АЗС/АЗК, - добавил и. о. министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Алексей Назимов.

ООО «ННК- Байкалнефтепродукт» приобретает топливо как через биржу у Ангарского и Омского нефтеперерабатывающих заводов, и у Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. Ритмичность поставок нефтепродуктов определяется текущей потребностью ООО «ННК-Байкалнефтепродукт».

УФАС по Бурятии еженедельно мониторит ситуацию с топливообеспечением и ценами на моторное топливо. В минтрансе республики отметили, что на сегодняшний день признаков нарушения антимонопольного законодательства на рынках нефтепродуктов республики не выявлено.


АЗС топливо бензин
 
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