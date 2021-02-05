В Бурятии подорожали креветки и картошка

Об этом сообщил Бурятстат



В январе 2021 года продовольственная инфляция достигла 0,7 %, сообщает Бурятстат.



В январе из продовольственных товаров существенно подорожали креветки мороженые неразделанные на 14,5 %, соки фруктовые – на 11,9 %, филе рыбное – на 9,0 %, сырки творожные, глазированные шоколадом – на 8,9 %, чай черный байховый – на 8,8 %.



- Также значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удорожание плодоовощной продукции. Так, картофель подорожал на 10,2 %, капуста белокочанная свежая – на 9,9 %, виноград – на 8,2 %, морковь – на 5,4 %, свекла столовая – на 4,3 %, чеснок – на 4,2 %, помидоры свежие – на 3,5 %, грибы свежие – на 2,7 %, - отметили в Бурятстате.



Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров подешевели: апельсины на 6,2 %, лимоны – на 5,3 %, колбаса вареная – на 4,4 %, крупа манная – на 3,4 %, вино игристое отечественное – на 2,8 %, свинина бескостная – на 2,7 %.





