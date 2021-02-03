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Дорогу в сотые кварталы Улан-Удэ отремонтируют за 14 млн

Дорогу в сотые кварталы Улан-Удэ отремонтируют за 14 млн
Экономика,  Фото:администрация Улан-Удэ
Последний раз дорогу здесь ремонтировали несколько десятков лет назад

В этом году в столице Бурятии будет отремонтирована дорога в сотые кварталы – по улице Бабушкина от остановки «ул. Прямая» до железнодорожного переезда.

- Улица является магистральной, ежедневно по ней проезжают жители сотых кварталов, Вахмистрово, весь юго-запад города. Ремонт этого участка назревал давно, - сообщил начальник управления дорожного строительства комитета по строительству администрации Улан-Удэ Павел Малых.

По его словам, сейчас дорога находится в неудовлетворительном состоянии. Последний ремонт на дороге проводился несколько десятков лет назад.

Подрядная организация ООО «Доринвест» приступит к работам с наступлением благоприятной погоды. Дорожники уберут старое асфальтобетонное покрытие и заменят новым двухслойным, отремонтируют тротуары.

На ремонт было выделено 14 млн рублей.

Все работы планируется завершить до 1 сентября 2021 года, сообщили в мэрии.


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