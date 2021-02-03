Дорогу в сотые кварталы Улан-Удэ отремонтируют за 14 млн

Подрядная организация ООО «Доринвест» приступит к работам с наступлением благоприятной погоды. Дорожники уберут старое асфальтобетонное покрытие и заменят новым двухслойным, отремонтируют тротуары.







На ремонт было выделено 14 млн рублей.



Все работы планируется завершить до 1 сентября 2021 года, сообщили в мэрии.







В этом году в столице Бурятии будет отремонтирована дорога в сотые кварталы – по улице Бабушкина от остановки «ул. Прямая» до железнодорожного переезда.- Улица является магистральной, ежедневно по ней проезжают жители сотых кварталов, Вахмистрово, весь юго-запад города. Ремонт этого участка назревал давно, - сообщил начальник управления дорожного строительства комитета по строительству администрации Улан-Удэ Павел Малых.По его словам, сейчас дорога находится в неудовлетворительном состоянии. Последний ремонт на дороге проводился несколько десятков лет назад.