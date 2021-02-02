В первую очередь для этого нужно больше водителей трамвая
В Улан-Удэ не исключают появление новых трамвайных маршрутов.
В МУП «Управление трамвая» «Байкал-Daily» пояснили, что горожане часто просят новые маршруты. Однако сделать это в одночасье непросто. Для этого необходимо увеличение выпуска подвижного состава, а также больше водителей.
- Пусть даже это будет плюс восемь вагонов к имеющемуся выпуску 43-х вагонов, сейчас выходящих на линию. Восемь вагонов – это плюс 16 водителей трамвая ежедневно, а у водителя должны быть ещё и выходные, отпускные. Нужно минимум ещё 24 водителя трамвая. Водителей надо ещё отучить полгода, чтобы они успешно сдали в ГИБДД экзамены, - прокомментировали в МУП «Управление трамвая».
По остальным кадрам проблем нет: кондукторов наймут, инженерно-технический персонал готов, электрические сети тоже и т.д. Главное, говорят в МУП «Управление трамвая», набрать водителей.
Какими будут новые маршруты, пока неизвестно – идут расчёты. Но горожане просят, например, маршрут из центра, не заезжая на «Шишковку». Или со «Стрелки» до 18 квартала.
В Улан-Удэ уже неоднократно говорили о необходимости запуске трамваев в отдалённые микрорайоны. Пускать трамвай на Левый берег собирались ещё в советские времена.
Пять лет назад обсуждался вопрос запуска трамваев на Восточный. Предыдущий раз об этом говорил мэр города Игорь Шутенков в прошлом сентябре. До этого амбициозные планы по развитию общественного транспорта обсуждались весной 2019 года на сессии Улан-Удэнского городского совета депутатов.
Однако пока дальше разговор дело не зашло, ведь объём финансирования потребуется колоссальный.
В Улан-Удэ задумали новые трамвайные маршруты
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